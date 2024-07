Juventus, fugato anche l’ultimo dubbio: Motta ha scelto il nuovo esterno

By

Juventus, è Thiago Motta a fugare ogni dubbio sull’esterno: il tecnico ha scelto il nome e lo porta a Torino. Ecco di chi si tratta

Thiago Motta ha scelto. Almeno stando a quanto scrivono dal Portogallo e in particolare record. Non ha dubbi il tecnico della Juventus sull’esterno che si aspetta da Cristiano Giuntoli. Non è un nome nuovo, ma sicuramente fino al momento è stato il meno chiacchierato.

Nel corso di questi mesi, infatti, si è parlato di Sancho con una certa insistenza e la pista non è del tutto morta, e si è parlato, pure di quello che potrebbe essere un altro inserimento sulla corsia, sempre dal Portogallo, con tutte le indicazioni che portavano al figlio d’arte: Conceicao. Bene, sempre proprio che non sia così, almeno stando a leggere quello che il portale lusitano ha scritto proprio in queste ore.

Juventus, Motta vuole Galeno

L’obiettivo è diventato Galeno, esterno del Porto che ha una valutazione di 60 milioni di euro. Ma da quelle parti devono vendere, e allora Giuntoli potrebbe stringere la mano al collega portoghese per una cifra vicina ai 45 milioni. Insomma, sarebbe un colpaccio e nei giorni scorsi vi abbiamo anche raccontato come il giocatore avrebbe già dato il suo ok al trasferimento a Torino.

Si cerca di stringere, quindi. Anche perché l’amichevole di ieri ha fatto vedere una squadra ancora incompleta e che deve lavorare e pure molto per crescere. Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane, ma Motta un’indicazione, e anche bella importante, l’ha già data.