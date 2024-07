Juventus, lesione e lungo stop: va ko in allenamento

Comunicato ufficiale da parte della Juventus che ha annunciato lo stop: infortunio serio per il difensore. Ecco tutti i dettagli

Il primo verdetto riguardo lo stop, accusato nel corso dell’ultimo allenamento della squadra. Gli esami, infatti, hanno evidenziato una lesione che costringerà l’allenatore a non puntare sull’esperienza del difensore, punto di riferimento della rosa bianconera.

Arrivano importanti novità dal ritiro della Vecchia Signora. Prima tegola per il mister, che deve fare i conti con il brutto infortunio del difensore, che rischia di saltare l’inzio di stagione. Ecco l’annuncio ufficiale da parte del club che, attraverso il bollettino medico, ha fatto il punto della situazione riguardo lo stop della calciatrice bianconera.

Infortunio Juventus: comunicato ufficiale

Ultimissime notizie Juventus Women: ecco nuovi aggiornamenti riguardo le condizioni fisiche di Cecilia Salvai, che si è infortunato nel corso dell’ultima seduta d’allenamento. Uno stop che rischia di compromettere le scelte di Canzi, che adesso dovrà rivedere la situazione in vista dell’inizio del campionato.

Attraverso una nota ufficiale, la Juventus ha informato i tifosi riguardo l’infortunio della calciatrice Cecilia Salvai.

Un brutto stop che costringerà, sin da subito, la centrale difensiva a sottoporsi ad periodo di stop per poi tornare gradualmente in squadra, in vista dell’inizio della prossima stagione. Di seguito la nota ufficiale: “Nel corso dell’allenamento, la giocatrice Cecilia Salvai ha riportato un problema muscolare. Gli accertamenti di rito hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia destra. La calciatrice ha già avviato il percorso riabilitativo, per riprendere al più presto l’attività agonistica”.

Adesso non resta che attendere il rientro in campo di Salvai che è una veterana della squadra bianconera, con più di 100 presenze all’attivo. Una tegola, dunque, non di poco conto per mister Max Canzi che non potrà utilizzare l’esperta giocatrice, che in questi anni è diventata un punto di riferimento per la rosa della Juventus Women. Da capire, adesso, le tempistiche per quanto riguarda il recupero di Salvai e se riuscirà ad essere presente, almeno fra i convocati, per l’inizio del campionato di Serie A femminile, fissato nel weekend 31 agosto-1 settembre, nella prima giornata in trasferta contro il Sassuolo. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi nel corso delle prossime settimane, fermo restando che le condizioni della calciatrice verranno valutate con attenzione.