La Juventus scrive all’Atalanta per Koopmeiners: promessa e accordo

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno fatto la prima offerta all’Atalanta per Koopmeiners. E c’è la promessa al calciatore

La Juventus ha fatto la prima offerta all’Atalanta per Koopmeiners. Sì, Giuntoli ha deciso di rompere gli indugi e grazie ai soldi che arriveranno dall’uscita di Soulé e di Huijsen ieri ha chiamato la Dea.

I milioni che per il momento sono stati messi sul piatto sono 45 che non bastano. Però i bianconeri potrebbero inserire dei bonus e potrebbero anche rilanciare di un altro poco. Senza dimenticare la solita cosa, quella che stiamo vedendo da un po’ di tempo in giro e che di solito mette d’accordo tutti: quella percentuale sulla futura rivendita – anche in questo caso dovrebbe essere del dieci per cento – che piace alle società che poi sperano di incassare ancora. Non è stata al momento trovata la quadra ma la Juve è uscita allo scoperto e vuole il giocatore nel minor tempo possibile.

Calciomercato Juventus, la promessa a Koopmeiners

Ore calde, insomma. E secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina c’è anche una promessa fatta dall’Atalanta al giocatore olandese da tenere in considerazione. Negli anni scorsi, soprattutto nell’estate passata, sono arrivate delle offerte al giocatore che la Dea ha respinto, dicendo però al giocatore che se quest’anno fosse arrivata una big allora non ci sarebbero stati problemi a lasciarlo andare. Insomma, pare tutto apparecchiato alla conclusione finale dell’affare. E Giuntoli adesso ci crede.

Magari è stata decisiva anche la legnata di ieri contro il Norimberga. Forse qualcuno pensa così. Ma noi crediamo, ovviamente, che non può essere in questo modo visto che è calcio di luglio, nemmeno d’agosto, e mancavano tante persone a Thiago Motta. “Magari ci farà bene” ha detto il tecnico, commentando la sconfitta. E magari pensava anche al mercato. Koop è più vicino.