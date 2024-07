Lutto tremendo in casa Juve, tifosi con le lacrime agli occhi: che dolore

I tifosi della Juventus sono estremamente commossi e disperati alla notizia di questa scomparsa ed al ricordo di un beniamino bianconero

Il mondo del calcio viene spesso interpretato come un universo composto solo di successi, trionfi, stipendi di alto livello e tanti benefit. Ma spesso ci si dimentica che i calciatori e tutti i protagonisti di questo ambiente sono semplici esseri umani come noi.

Anche loro sono dunque alla mercé della quotidianità e dei casi della vita. Basti pensare ai tanti atleti e calciatori che hanno dovuto interrompere la propria carriera sportiva prima del tempo, per problemi personali, per infortuni molto gravi o per questioni intime che li hanno resi anche più ‘umani’.

Senza dimenticare quei calciatori che purtroppo, per questioni molto gravi e delicate, hanno perso la vita, situazioni commoventi e strappalacrime che hanno colpito in maniera sentita tutti gli appassionati e tifosi. Anche in casa Juventus è ancora fresco un lutto che ha sconvolto ai tempi tutto l’ambiente, per la scomparsa di un calciatore di grande talento che avrebbe meritato ben altro destino.

Juve, il commosso ricordo del compianto Andrea Fortunato

I tifosi juventini meno giovani e di primo pelo non possono dimenticare la tragedia di Andrea Fortunato. Ovvero il promettente calciatore nativo di Salerno, considerato uno dei terzini italiani più interessanti ad inizio anni ’90.

Fortunato, dopo le esperienze tra Como e Genoa, fu acquistato dalla Juve che credette fortemente nelle sue capacità. Ma purtroppo il destino di questo sfrontato e talentuoso ragazzo ebbe un altro risvolto: nel 1994 gli fu diagnosticata una leucemia linfoide acuta, per via della quale smise di giocare a calcio e tentò le terapie più sperimentali.

Purtroppo il 25 aprile 1995, a causa di una improvvisa polmonite, le difese immunitarie di Fortunato crollarono e il giovane talento perse la vita a neanche 24 anni di età. Una tragedia ancora oggi indimenticata, che colpì tutto il mondo del calcio.

Fortunato il 26 luglio scorso avrebbe compiuto 53 anni. Per questo motivo la società bianconera ha voluto ricordare il suo sventurato campione del passato con un post sugli account social, cercando di non dimenticare un talento che avrebbe potuto sfondare come uno dei migliori gioielli del calcio italiani e della squadra torinese.

“Con noi, sempre, ogni giorno” – ha scritto la Juventus come commento al tanto emozionante post, che va ad onorare il ricordo di Fortunato e di una vita che troppo spesso è ingiusta ed incomprensibile.