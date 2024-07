Nico Williams fa volare la Juventus: Giuntoli non aspettava altro

Calciomercato Juventus, Nico Williams fa volare la Juventus: Giuntoli pronto all’assalto sfruttando la decisione del Barcellona

Secondo quanto vi abbiamo raccontato ieri, per cercare di convincere il Borussia Dortmund per Adeyemi – e le informazioni le aveva date la Bild – servirebbero almeno 50 milioni di euro. Una cifra enorme che la Juventus non sembra voler investire sull’esterno dei tedeschi.

Ecco perché starebbe tornando in corsa quello che è sempre stato, almeno stando alle informazioni delle scorse settimane, il Piano A dei bianconeri, vale a dire quel Sancho del Manchester United che al momento si sta allenando in Inghilterra e che non sembra avere molto futuro con i Red Devils. Si è parlato, anche, di un interesse del Barcellona per lui. Ma i catalani stanno aspettando la risposta di Nico Williams, o per meglio dire quella dell’Athletic Bilbao, e quindi prima di riceverla non prenderanno in considerazione altre piste, secondo quanto messo nero su bianco da teamtalk.com.

Calciomercato Juventus, via libera per Sancho

I tempi che i baschi si sono presi non sono corti, vogliono capire se hanno la possibilità di sostituire – nel miglior modo possibile – uno degli esterni più forti in Europa, giovanissimo, che fa già la differenza. Quindi serve pazienza da parte del Barcellona. E questa fase di stallo nell’operazione potrebbe aprire le porte a Giuntoli per Sancho.

Capendo che la pista Adeyemi non è semplice, il direttore dell’area tecnica della Juventus potrebbe in un certo senso riallacciare i rapporti con lo United per tentare l’assalto nel corso dei prossimi giorni e andare così a completare la rosa bianconera. Insomma, sono ore davvero calde e decisive per cercare di mettere nel mirino in maniera del tutto finale gli obiettivi.