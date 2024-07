Pogba cambia squadra, colpo di scena improvviso: c’è la firma

Colpo di scena per Pogba che all’improvviso cambia squadra: arriva l’annuncio dopo la firma, ecco la nuova squadra del giocatore francese

Paul Pogba sta attraversando mesi complicati. A seguito della squalifica ricevuta per doping, il centrocampista francese dovrà restare ai box per altri tre anni, a meno di qualche sconto che potrebbe avere nei prossimi gradi di giudizio. L’ex campione del mondo resta a tutti gli effetti un tesserato della Juve nella speranza di ricevere buone notizie.

Proprio nei giorni scorsi sono venute fuori alcune sue nuove dichiarazioni in cui il francese ha dichiarato di star lavorando a pieno regime per farsi trovare pronto qualora ci fossero novità in merito alla sua squalifica. Per ora ha annunciato di star aspettando fiducioso la data dell’appello e di non volersi esprimere sulla questione, in quanto la sua posizione è risaputa: si è sempre professato innocente.

Colpo Pogba in arrivo, il club ingaggia il giocatore francese

In questi mesi diverse persone gli sono state vicino, a partire dalla sua famiglia, alla quale il classe ’93 è molto legato. Una dinastia di calciatori quella dei Pogba, anche i suoi fratelli, infatti giocano a calcio. Come ad esempio Florentin, di tre anni più grande rispetto Paul.

Il classe ’90, pur non avendo lo stesso talento del fratello più piccolo, ha avuto comunque una carriera di discreto successo, giocando a lungo nel Saint-Etienne, uno dei club più titolati di Francia. Dopo aver lasciato il club francese, la sua carriera è andata calando, fino ad arrivare all’inattività della scorsa stagione. Sembrava essere quasi finita, pur restando tra gli svincolati di lusso. Adesso una nuova opportunità è arrivata per lui.

Il fratello del più celebre Paul, infatti, ha trovato una nuova squadra. Si tratta dei belgi del Royal Excelsior Virton, che attualmente militano in terza serie belga. E soprattutto è il club acquistato da Kantè nel 2023. Quest’ultimo è stato campione del mondo insieme a Paul con la Francia nel 2018, i due si conoscono molto bene e sono amici.

Nei giorni scorsi è arrivato l’annuncio ufficiale da parte del club belga per annunciare l’ingaggio di Florentin, che ricordiamo fa il difensore. Questo il comunicato apparso sul sito del Virton: “L’Excelsior Virton è lieto di annunciare l’ingaggio del difensore centrale di 1,90 m Florentin Pogba, che si allena dall’inizio dell’estate con l’UNFP e che porterà al Virton il suo bagaglio di esperienza di 300 partite da professionista”.