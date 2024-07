Telefonata decisiva: Chiesa ha scelto la sua nuova squadra

Federico Chiesa è pronto a cambiare squadra in vista della prossima stagione con la punta bianconera nella lista dei cedibili

Le trattative per il rinnovo del contratto di Federico Chiesa si sono ormai fermate con il giocatore che appare destinato a salutare i bianconeri entro la fine della sessione estiva di mercato.

L’ex calciatore della Fiorentina non sembra rientrare nei piani del club che vuole provare a monetizzare il più possibile considerato il suo contratto in scadenza nel giugno del 2025 e la possibilità di perderlo a zero tra un anno. La sua permanenza alla Juventus appare molto difficile in questo momento con Thiago Motta che sta pensando ad una squadra che non comprende l’inserimento del classe 1997. La scelta della Juventus è quindi stata fatta, ora sta al giocatore trovare una nuovo club che possa accontentare le sue richieste e quelle dei bianconeri.

Calciomercato, novità Chiesa: deciso il suo futuro

Stando a quanto affermato da Controcalcio.com, per Federico Chiesa starebbe diventando una pista sempre più concreta quella del Tottenham con l’attaccante che potrebbe proseguire la sua carriera in Premier League.

Il giocatore vorrebbe disputare la prossima Champions League, motivo per il quale appare restìo ad accettare il trasferimento alla Roma ma una proposta più corposa dal punto di vista dell’ingaggio da parte del Tottenham potrebbe fargli cambiare idea. L’attaccante starebbe prendendo informazioni sul club londinese valutando un trasferimento nella capitale inglese. Nelle ultime ore Chiesa avrebbe parlato al telefono anche con Stellini e Conte per avere informazioni sul club e prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

I contatti tra gli Spurs e la Juventus sono costanti con gli inglesi che sembrano intenzionati ad accontentare le richieste economiche dei bianconeri. Ci sarà un nuovo colloquio con l’entourage del calciatore per cercare di trovare un’intesa e portare la punta a disposizione di Postecoglou. La richiesta della Juventus per dare l’ok alla partenza del calciatore della nazionale italiana è di circa 30 milioni di euro ma non è da escludere che l’affare possa concludersi positivamente anche sull’ordine di 25 milioni.

Nel frattempo la Roma non molla la presa sul giocatore, volendo regalare a Daniele De Rossi un nuovo colpo per l’attacco. L’acquisto di Soulé ha già rinnovato il reparto avanzato giallorosso che potrebbe però vedere la partenza di Paulo Dybala, finito nel mirino di diverse squadre inglesi, spagnole ed arabe. Nel caso in cui l’argentino dovesse salutare la capitale, la Roma tornerebbe con forza su Federico Chiesa per cercare di chiudere l’affare.