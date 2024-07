Ufficiale, ex campione della Juve torna in Italia: dove giocherà

La sessione estiva di mercato attualmente in corso riserva grandi sorprese per tutti tifosi della Juve: ecco il ritorno in Italia dell’ex

Ci si avvia verso la fine del mese di luglio e rimane quindi soltanto il mese di agosto per fare ancora delle trattative di mercato prima che questa sessione estiva arrivi alla sua conclusione. Fino ad ora tutti i tifosi della Juventus possono ritenersi soddisfatti per quanto fatto dalla loro società che è stata in grado di portare a Torino dei giocatori importanti come Douglas Luiz, Thuram, Cabal e Di Gregorio.

Ora tutti i supporter bianconeri si apprestano ad osservare cosa si concretizzerà ancora in questo mese di agosto con alcuni rinforzi per Thiago Motta nei reparti di difesa e attacco che sembrano possano arrivare. Nel frattempo chi segue già da diversi anni il mondo Juve e più in generale il campionato di Serie A, ricorderà sicuramente un ex centrocampista della Vecchia Signora che nonostante l’età avanzata gioca ancora in Italia: ecco l’atteso annuncio.

Hernanes non ha intenzione di smettere: a 39 anni arriva il rinnovo con il Sale, in Prima Categoria piemontese

Chi seguiva già la Juventus tra il 2015 e il 2017 si ricorderà certamente di Hernanes, centrocampista brasiliano che ha indossato per due stagioni la maglia bianconera dopo aver militato per l’Inter. Il Profeta, come veniva soprannominato dai suoi tifosi fin dai tempi della gioventù brasiliana, oggi ha 39 anni e dopo l’addio alla Juventus – datato ormai sette anni fa – ha giocato in Cina e in Brasile ma poi ha scelto di tornare a vivere in Italia.

Hernanes si è infatti innamorato delle colline piemontesi proprio nel periodo in cui indossava la divisa bianconera e ora che la carriera da professionista è un lontano ricordo ha deciso di aprire una sua attività a Montaldo Scarampi, in provincia di Asti.

Dal 2016 l’ex centrocampista della Lazio ha dato vita ad un resort con ristorante chiamato “Ca’ del Profeta”. Qui può dar sfogo anche alla sua grande passione per vini pregiati che assieme a diversi rinomati sommelier espone e propone in diverse competizioni.

Hernanes non ha però abbandonato la sua passione per il calcio e da un anno gioca con il Sale, squadra alessandrina che milita in Prima Categoria e con la quale in queste ore ha rinnovato anche per il 2024/25 riuscendo così a regalare ancora emozioni seppur in campionati dilettantistici.