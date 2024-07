Blitz Giuntoli, una stella del Liverpool per l’attacco della Juve: nome da sogno

Calciomercato Juventus, colpo direttamente da Liverpool: la dirigenza bianconera è pronta ad andare all’assalto

Non è cominciata nel migliore dei modi l’avventura di Thiago Motta sulla panchina della Juventus. L’ex tecnico del Bologna ha esordito con un sonoro 3-0 incassato dal Norimberga, in una tipica amichevole d’estate che ha mostrato la sua Juve in una condizione atletica ancora troppo acerba.

Prime indicazioni ed uno sguardo severo sul futuro. Quella che sta per cominciare sarà un’annata cruciale per i colori bianconeri, dopo anni di delusioni e critiche da parte dei tifosi. La Juventus, per bocca di Cristiano Giuntoli, ha però risposto coi fatti. Perché in sede di mercato la società piemontese è stata attenta, generosa e lungimirante. Douglas Luiz e Khèphren Thuram a centrocampo sono due colpi di altissimo livello per il presente ma anche per il futuro. Di Gregorio tra i pali ha dimostrati di essere uno dei portieri più validi degli ultimi anni e la scommessa Juan Cabal, 23enne laterale di grande talento arrivato dall’Hellas Verona, può rivelarsi un vero e proprio affare.

Fari adesso tutti puntati sull’attacco dove andrà sciolto il nodo più complicato e spiacevole: quello dell’ormai probabile addio di Federico Chiesa ai colori bianconeri. Il figlio d’arte, in scadenza il 30 giugno 2025, potrebbe finire in Premier League: la Juve punterà ad incassare 25-30 milioni di euro. A tal proposito Giuntoli non si è dato per vinto e ha già individuato quella che potrebbe essere una pedina preziosissima nello scacchiere di Motta: occhio al super colpo da Liverpool.

Giuntoli ci prova: arriva la stella del Liverpool

Nonostante il rigore sbagliato ed una prestazione ancora fumosa, Dusan Vlahovic è l’uomo scelto da Thiago Motta per guidare l’attacco bianconero. Al suo fianco, però, servirà qualità e fantasia. Caratteristiche che Giuntoli ha adocchiato in una delle stelle del Liverpool.

Il sogno della Juventus, in questo momento, si chiama Cody Gakpo. 25 anni, nazionale olandese e reduce da un ottimo Europeo, è cresciuto nel PSV prima di approdare per 42 milioni di euro al Liverpool nel gennaio 2023. I ‘Reds’ lo hanno blindato con un contratto lunghissimo, valido fino al 30 giugno 2028. Giuntoli sta portando avanti dei primi sondaggi per capire la fattibilità dell’affare, con il classe ’99 che per caratteristiche tecniche sarebbe perfetto per il gioco che ha in mente Thiago Motta.

La valutazione, in questo momento, gravita intorno ai 50 milioni di euro. Da capire se la dirigenza del Liverpool sarà disposta a trattare un prestito con diritto/obbligo di riscatto, formula che non graverebbe eccessivamente sull’economia juventina. Gakpo nel suo ultimo anno con la squadra inglese ha racimolato 53 presenze con 16 reti e 6 assist vincenti: Giuntoli è pronto a coltivare questo sogno di fine luglio.