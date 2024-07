Colpo da 35 milioni, una stella di Serie A alla Juve: che coppia con Vlahovic

La società bianconera sta lavorando per rinforzare la rosa in tutti i reparti. Occhio alle possibili sorprese

La prima amichevole contro il Norimberga ha portato una brutta sconfitta, ma in casa Juve non c’è alcun allarmismo e Thiago Motta prosegue a lavorare in vista del debutto in campionato, mancano ormai circa un paio di settimane alla sfida casalinga con il Como.

Intanto l’uomo più impegnato in casa bianconera resta il ds Cristiano Giuntoli alle prese con numerose trattative, sia in entrata che in uscita. Le priorità restano in difesa e a centrocampo, ma la Juve farà qualcosa sicuramente anche in attacco, probabilmente per quel che riguarda gli esterni.

Con l’addio di Soulè e la situazione relativa a Federico Chiesa ancora in divenire il club bianconero deve fare qualcosa in attacco, specialmente sugli esterni. Il sogno è Sancho, ma trovare l’accordo – soprattutto per la questione ingaggio – non è semplice; tra le alternative occhio alle opzioni dal Portogallo come Conceicao Jr. o Galeno. Nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo, Giuntoli guarda in serie A e potrebbe tornare a fare affari con la Fiorentina, club sulla carta rivale ma con il quale la Juve ha fatto diversi affari negli ultimi anni.

Calciomercato Juve, Giuntoli pesca in serie A

Secondo alcune indiscrezioni la Juve sarebbe sulle tracce di Nico Gonzalez, esterno della formazione gigliata e giocatore che – nonostante alti e bassi dovuti a infortuni – è uno dei giocatori di maggior talento del campionato italiano. Non sarà semplice convincere la Viola, ma la Juve sarebbe pronta ad offrire ben 35 milioni di euro per portare il numero 10 a Torino.

Dopo Chiesa e Vlahovic un altro giocatore potrebbe fare il viaggio da Firenze a Torino, occhio quindi al possibile affare. La notizia sicuramente non farebbe piacere ai tifosi, ma va detto che Nico Gonzalez non sembra essere perfetto per il gioco di Palladino e inoltre avrebbe più volte chiesto il salto in una big.

I prossimi giorni di mercato saranno decisivi, ma la Juve vuole un esterno ed ora ha messo nel mirino anche Nico Gonzalez. Nell’ultima stagione l’argentino ha trovato finalmente continuità ed ha collezionato 44 presenze e 16 reti, numeri importanti e il giocatore è pronto al salto in una big assoluta. Con l’ipotesi Sancho che sembra complicata la Juve potrebbe valutare il colpo in serie A. Occhio quindi al possibile affare.