È finita per la Juve, tutto fatto per il trasferimento in Liga: il comunicato ufficiale

La nota ufficiale pubblicata dal club spagnolo sul suo sito fa crollare le speranze di Giuntoli e degli uomini di mercato della Juventus

Il mercato della Juventus fino ad ora ha regalato diverse gioie ai tifosi e sperano che la squadra possa tornare fin da subito competitiva per cercare di lottare per la vittoria dello Scudetto. Il sogno del popolo bianconero sarebbe infatti quello di alzare al cielo di nuovo il trofeo della Serie A cinque anni dopo l’ultima volta, con in mezzo i successi di Inter (due volte), Milan e Napoli che non hanno fatto piacere all’ombra della Mole.

Per farlo, il club bianconero ha deciso di affidare la squadra ad un ottimo giovane allenatore in rampa di lancio come Thiago Motta che è riuscito nell’impresa di portare il Bologna in Champions League. Fino ad ora il direttore della Vecchia Signora, Cristiano Giuntoli, ha messo a disposizione del tecnico degli acquisti di spessore come Douglas Luiz, Michele Di Gregorio, Khephren Thuram e Juan David Cabal. In queste ore però è sfumato un obiettivo in via definitiva.

Il Celta Vigo pubblica il comunicato ufficiale: ecco la firma sul contratto del giovane obiettivo della Juventus

Nelle scorse ore il Celta Vigo ha pubblicato il comunicato ufficiale del rinnovo di un suo giovane giocatore sul quale, secondo quanto riportato nelle settimane passate dal quotidiano Relevo, erano interessate anche Barcellona, Real Madrid e Juventus. Il suo nome è Fer Lopez e si tratta di un trequartista classe 2004 che pare essere molto talentuoso.

Questa la nota ufficiale del club spagnolo che esulta per la permanenza in squadra del suo gioiellino: “Il canterano Fer Lopez prolunga il suo legame con il Celta Vigo, iniziato più di un decennio fa. Il centrocampista ventenne rimarrà legato alla squadra del Celta per altre quattro stagioni“.

Fer Lopez è arrivato al Celta Vigo ad appena 9 anni e ha svolto tutta la trafila del settore giovanile. Ora che ha compiuto 20 anni può spiccare il salto di qualità in prima squadra lasciando però a mani vuote la Juve e le altre big che se lo contendevano.

Il Celta Vigo chiude il comunicato complimentandosi con la scelta del giocatore che ha deciso di restare nella società che lo ha cresciuto: “Questo rinnovo dimostra sia l’impegno del giovane giocatore nei confronti del club della sua vita, sia l’impegno del club nei confronti del suo settore giovanile, protagonista di splendide novità nelle ultime settimane”.