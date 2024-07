È ufficiale, la Juve cede un altro attaccante: si chiude l’avventura a Torino

Il trasferimento era nell’aria: la Juve ha completato la cessione di un altro attaccante che ha chiuso la sua avventura a Torino

La Juve si può definire tranquillamente la regina del calciomercato italiano, almeno fino a questo momento. I bianconeri hanno rinforzato in maniera massiccia il centrocampo con l’arrivo di calciatori pesanti come Douglas Luiz e Khephren Thuram, in attesa che si sblocchi anche la pista che porta a Teun Koopmeiners, per cui l’Atalanta continua a fare muro. Cristiano Giuntoli ha già annunciato che ci saranno altri colpi, ma intanto sta facendo grandi cose anche la Juventus Women, sempre in sede di trattative.

L’arrivo di Alisha Lehmann ha strappato l’attenzione mediatica, ma non può essere sottovalutato neanche un colpo importante come Vangsgaard, un bomber con grande esperienza internazionale e fisicità straripante che potrebbe aiutare la squadra in fase di finalizzazione, ma soprattutto come riferimento per il gioco offensivo.

Insomma, anche il gruppo delle ragazze rischia di essere rivoluzionato alla fine dell’attuale sessione estiva, sia in entrata, sia per quanto riguarda le uscite. L’obiettivo è tornare a vincere lo scudetto, ma anche brillare in campo europeo e ci sono tutte le possibilità di farlo. Intanto, la Vecchia Signora ha salutato un’altra interprete importante in attacco.

Addio ufficiale alla Juventus Women: Nystrom saluta i colori bianconeri

L’operazione era nell’aria ormai da diversi giorni e ora è arrivata anche l’ufficialità. Paulina Nystrom non è più una giocatrice della Juventus: ha già salutato tutti e detto addio all’Italia, trasferendosi a titolo definitivo all’Hacken.

Nonostante da due settimane la cessione fosse praticamente decisa, solo nelle scorse ore è arrivato il comunicato ufficiale del club bianconero, pubblicato anche sul profilo X del club piemontese: “Le strade della Juventus Women e di Paulina Nystrom si dividono“, hanno scritto. E ancora: “L’attaccante svedese passa a titolo definitivo all’Hacken, squadra militante nella massima serie svedese”.

Nystrom era arrivata in Italia a gennaio 2023, ma da allora non era riuscita a lasciare il segno, soprattutto nella scorsa stagione. Nella seconda parte della stagione 2022/23, invece, è riuscita a mettere a segno tre gol in sedici partite giocate. Ora spera che la sua carriera possa subire una svolta in patria, mentre la Juventus Women cercherà di puntare su attaccanti più continui e che potrebbero lasciare il segno nei successi del club bianconero nel prossimo futuro.