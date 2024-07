Juve, addio in attacco: va al Crystal Palace per poco più di 15 milioni

Ultimissime di mercato Juventus. Ecco tutte le novità riguardo l’obiettivo dei bianconeri. Saluta, in maniera definitiva: operazione complessiva da 16 milioni di euro, ecco i dettagli.

Alla ricerca di un nuovo esterno offensivo, era uscito fuori anche il nome del calciatore che è stato seguito con attenzione dagli scout juventini. Ecco nuovi aggiornamenti riguardo il futuro del ragazzo, che è ad un passo dal trasferimento al Crystal Palace che ha chiuso l’operazione in tempi rapidi per avere a disposizione il giocatore per il nuovo inizio di campionato.

A lungo accostato alla Juventus, alla fine un’altra società ha deciso di anticipare la trattativa e prendere il calciatore che, dunque, dopo aver militato in Ligue 1, vivrà una nuova esperienza in Premier League, con la maglia del Crystal Palace che ha definito i termini di questo accordo, sulla base di 15 milioni di euro.

Calciomercato: niente Juventus, ecco dove va

Reduce dall’avventura in Francia, con la maglia del Marsiglia, il calciatore nel corso dell’ultima stagione si è messo in evidenza giocando, fra campionato, Europa League e coppa, ben 35 partite. Un numero di partite consistente che, comunque, non sono valse la conferma in squadra. Di comune accordo con il nuovo allenatore, Roberto De Zerbi, la società ha messo alla porta il ragazzo, che ha deciso di fare le valigie e salutare per sempre la Ligue 1. La Juventus, in passato, si era interessata al calciatore, che poteva trovare la giusta dimensione nel campionato italiano. Ma alla fine, il senegalese, ha fatto altre scelte di vita, accettando la proposta del Crystal Palace.

Si chiudono le porte per l’arrivo alla Juventus dell’esterno Ismaila Sarr. Il 26enne, che nell’ultima stagione ha giocato all’Olympique Marsiglia, ha deciso di tornare in Inghilterra. Ad acquistare il senegalese è il Crystal Palace, che ha versato nelle casse della società francese ben 15 milioni di euro, più 1 di bonus riguardo i risultati e la performance del calciatore.

Sarr, che ha già militato per quattro stagioni fra Premier League e Championship, con la maglia del Watford, avrà la possibilità di mettersi di nuovo in mostra nel massimo campionato inglese. Lo score personale, con la squadra della famiglia Pozzo, è di 131 gare, 34 reti e 22 assist. Adesso avrà la possibilità di migliorare questi numeri, grazie all’arrivo al Crystal Palace, che ha anticipato la concorrenza di altre società, come la Juventus, che avevano chiesto informazioni per prendere il calciatore.