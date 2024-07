La Juventus alza il muro: accordo trovato fino al 2029

La Juventus alza il muro. Arrivano novità sul fronte mercato della Juventus. Una buona notizia per Thiago Motta che non attendeva altro.

Quando indossi quella maglia bianconera e ti chiami Juventus si deve essere preparati a vivere in un ambiente dove tutto è amplificato all’ennesima potenza. Ed è così che la prima amichevole della stagione, persa pesantemente per 3-0 contro il Norimberga, si è trasformata immediatamente, per alcuni, non per molti, in una disfatta.

Non conta che non sia nemmeno calcio d’agosto, dal momento che siamo ancora a luglio, non conta la preparazione approssimativa dopo appena due settimane di duro lavoro, conta ancor meno la mancanza di un numero consistente di titolari. Quando indossi quella maglia bianconera e ti chiami Juventus figure simili non sono ammesse. Né a luglio, né mai. E’ bene che lo capisca subito Thiago Motta dal momento che la ‘pazienza calcistica sabauda’ è notoriamente assai limitata. Occorre subito tornare in campo e rimettersi al lavoro. In tal senso è probabile che non sia un effetto direttamente legato alla devastante causa di Norimberga. Più facile pensare che sia la lenta maturazione di un’importante trattativa di mercato.

Arriva Todibo!

Gli errori difensivi contro il Norimberga sono, ovviamente, il tratto che più ha colpito, in negativo, Thiago Motta. Anche se del quartetto titolare vi era soltanto Andrea Cambiaso, l’intera fase difensiva va decisamente registrata.

Importante sarà il ritorno del duo brasiliano Danilo-Bremer che, pronti via, sarà catechizzato a dovere dal tecnico bianconero, così come colui che a breve dovrebbe attraversare i cancelli della Continassa. Romeo Agresti ha infatti postato la notizia che: “La Juventus ha trovato l’accordo con l’entourage di Todibo per un contratto fino al 2029. Ora l’offensiva con il Nizza. Obiettivo: chiudere in tempi rapidi“. Jean-Clair Todibo, difensore centrale, classe 1999, come preannunciato da Fabrizio Romano, dovrebbe approdare alla Juventus con la formula del prestito con obbligo di riscatto, per una spesa complessiva di circa 35 milioni di euro. Il mercato della Juventus va quindi avanti perché forse non è forse nemmeno arrivato a metà del percorso tracciato su carta da Cristiano Giuntoli. Entrate, e soprattutto uscite, si susseguiranno ancora per un bel po’. E poi si avvicina agosto, il tempo delle occasioni last minute. Chissà.