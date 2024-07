Rivelazione in diretta, McKennie trova una nuova squadra: la Juve fa cassa

Il futuro di Weston McKennie alla Juve è sempre più in bilico: l’annuncio in diretta sulla sua nuova squadra

La storia si ripete ed è così anche per Weston McKennie. Il centrocampista arrivato nella gestione Andrea Pirlo ha mostrato tutti i suoi volti nella sua esperienza alla Juventus. Ha alternato periodi in cui è sembrato addirittura indispensabile per i risultati bianconeri, soprattutto con Massimiliano Allegri, ad altri in cui ha perso il posto da titolare e spesso è stato sommerso dalle critiche dei tifosi.

Nella scorsa stagione, ha mostrato anche grande duttilità, visto che è stato spesso e volentieri schierato come esterno destro del 3-5-2, oltre che da mezzala, ruolo che più gli è congeniale e in cui riesce a dare il meglio anche per gli inserimenti continui in area di rigore.

Nella rivoluzione profonda in casa Juve, però, rischia di finire anche lui, visto che non sembra affatto centrale nel progetto di Thiago Motta. Cristiano Giuntoli ha cercato di inserirlo nella trattativa per Douglas Luiz, ma l’operazione è saltata sul più bello e l’accordo per lui non è stato mai trovato, al contrario del centrocampista brasiliano. Nelle ultime ore, però, è arrivato un annuncio in controtendenza rispetto al recente passato.

Campi difende McKennie: “Lo odiate solo se non tifate Juventus”

Mentre nessuna trattativa è ancora calda per l’addio di McKennie e, al momento, è in bilico nelle scelte a disposizione di Motta, con i tifosi che spingono per la sua partenza, sono arrivate parole forti e piuttosto sorprendenti sul centrocampista ex Schalke 04.

Sono quelle del giornalista Graziano Campi, che si è schierato contro le critiche alla mezzala, secondo lui assolutamente ingiuste. Sul suo profilo X, ha scritto: “Potete odiare McKennie solo se non tifate Juventus. Lo scorso anno si è guadagnato la maglia con sudore e fatica”.

E poi ha aggiunto che, di sicuro, non è stato e non è indispensabile, ma non ha neanche colpe su quanto accaduto lo scorso anno o nelle passate stagioni. “Troverà una nuova squadra o darà il 100% in campo come fatto lo scorso anno”, ha concluso. E, per quanto ha dimostrato finora con la maglia bianconera, di questo ne siamo tutti sicuri. Le sue caratteristiche, però, non sembrano così adatte al gioco di Motta, per cui le cose potrebbero cambiare improvvisamente nelle prossime settimane sul calciomercato.