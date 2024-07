Scambio monumentale tra Juve e Inter, coinvolti due esterni: i dettagli

Scambio in vista tra Juventus e Inter: Giuntoli mette sul piatto il big e prova a portare a Torino uno dei fedeli di Simone Inzaghi

La Juventus sta valutando un possibile scambio con l’Inter piuttosto clamoroso. Thiago Motta è alla ricerca di un esterno mancino che possa alternarsi con Cambiaso ma che possa anche garantire duttilità in altre zone del campo.

Come riportato da calciomercato.it, l’ultima idea della Juventus sarebbe Carlos Augusto, esterno brasiliano dell’Inter, reduce da un ottima stagione in nerazzurro in cui ha contribuito alla conquista dello scudetto. Arrivato nell’ultima sessione estiva di mercato dal Monza, Carlos Augusto ha avuto subito un ottimo impatto con San Siro. Partito come riserva di Dimarco, si è conquistato il suo spazio, spesso anche da braccetto di sinistra per far rifiatare Bastoni. Non ha ancora trovato il gol con la maglia dell’Inter ma ha collezionato 3 assist in campionato e ottime prestazioni anche in Champions League.

Scambio Juventus-Inter? Chiesa sul piatto per Carlos Augusto

La Juventus è alla ricerca di un profilo di questo tipo e potrebbe proporre ai rivali dell’Inter uno scambio con Federico Chiesa.

Il figlio d’arte non ha ancora risolto il suo futuro, pur non avendo estrema fretta dal momento che il suo contratto scadrà a giugno 2025. Chiesa non ha chiuso le porte ad una possibile cessione, anche durante questa finestra estiva. L’Inter è tra i club interessati all’ex Fiorentina e per questo la Juve potrebbe proporlo al neo presidente nerazzurro Beppe Marotta, provando a portare a Torino Carlos Augusto. Chiesa dovrebbe riadattarsi ad un sistema tattico come il 3-5-2 ma troverebbe un ambiente ben felice di accoglierlo. Allo stesso tempo, però, l’Inter non sembra intenzionata a privarsi di un giocatore come Carlos Augusto, perfetta alternativa a Dimarco.

L’esterno bianconero avrebbe aperto alla cessione, ipotesi spinta da settimane dalla società. L‘Inter rientra tra i club che di recente sono stati accostati all’ex attaccante della Fiorentina, da qui la possibilità di inserire lo stesso Chiesa come contropartita all’interno di uno scambio clamoroso con Carlos Augusto. Uno cambio di maglia che avrebbe una sua logica sia dal punto di vista tecnico che tattico, con il bianconero che dovrebbe però riadattarsi al ruolo di esterno a tutta fascia nel 3-5-2 di Inzaghi. Un sorta di ritorno al passato per un ruolo che Chiesa conosce benissimo, ma che negli ultimi tempi ha ricoperto in poche occasioni.