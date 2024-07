Svolta improvvisa, Szczesny svuota l’armadietto: giocherà ancora in Serie A

Novità in casa Juventus, si sblocca la cessione di Szczesny: il polacco svuota l’armadietto, può restare in Serie A

Cambia ancora il futuro di Wojciech Szczesny. Il portiere polacco, ormai da tempo fuori dal nuovo progetto Juventus firmato Giuntoli-Thiago Motta, potrebbe rimanere ancora in Serie A. La sua cessione è certa. L’addio sembra essere inevitabile.

Accostato a diverse squadre in giro per il mondo, dalle big estere a quelle arabe, il quasi ex portierone bianconero potrebbe alla fine scegliere di restare in Italia per giocare ancora in Serie A, seppur con una squadra dal blasone inferiore rispetto a quella bianconera, di cui è stato un’autentica bandiera negli ultimi anni.

Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, starebbe pensando infatti al numero uno polacco ancora il Monza di Adriano Galliani, pronto a piazzare un altro colpo da vero condor, magari negli ultimi giorni di mercato, o forse anche prima, approfittando della necessità della Juventus di liberarsi del pesantissimo ingaggio dell’ex Roma e Arsenal.

Juventus, addio Szczesny: il Monza ci pensa, la strategia di Galliani

Quello che si starebbe configurando nei prossimi giorni è una sorta di vero e proprio scambio di portieri tra la Juventus e il Monza. Dopo l’arrivo in bianconero di Michele Di Gregorio, l’estremo difensore rivelazione delle ultime stagioni proprio in Brianza, Szczesny potrebbe fare il percorso opposto.

Nonostante in questi giorni Galliani abbia infatti chiuso per l’arrivo di Pierluigi Gollini, in prestito oneroso con diritto di riscatto dall’Atalanta, starebbe comunque ancora accarezzando l’idea di mettere a segno un colpo che avrebbe del clamoroso per il suo Monza.

L’arrivo in Brianza dell’ex portiere del Napoli non esclude minimamente un affondo per il polacco. Questo perché il Monza starebbe per cedere Sorrentino, vice di Di Gregorio lo scorso anno, il cui futuro potrebbe essere in prestito in Serie B.

In quel caso si libererebbe un nuovo posto nella rosa della squadra allenata da Alessandro Nesta, e quel posto potrebbe essere occupato dallo stesso Szczesny, che arriverebbe a quel punto in Brianza per occupare ovviamente il posto da titolare, con Gollini pronto a ‘infastidirlo’, come accaduto negli ultimi anni a Napoli con Meret.

Resta da capire quanto tempo servirà per chiudere l’affare. Considerando la chiusura dell’affare Gollini, per il momento in Brianza ci sarà meno fretta di tentare l’affondo. La sensazione è che bisognerà quindi aspettare ancora qualche settimana per riaprire una trattativa che resta comunque in piedi. E che Giuntoli farà di tutto per concludere in maniera positiva per le casse del club bianconero.