10 milioni più bonus nelle casse bianconere, va via senza aver mai giocato

Una storia incredibile di calciomercato: lascia i bianconeri e viene ceduto per 10 milioni di euro, senza aver mai giocato

Anche con il campionato fermo, con i primi match ufficiali ancora lontani da giocare e con una kermesse in corso come le Olimpiadi che almeno parzialmente distrae dalle vicende calcistiche, gli appassionati non perdono mai il filo e in questo periodo, giorno dopo giorno, hanno sempre qualcosa di cui parlare. Ovviamente, ci riferiamo al calciomercato.

La sessione di trattative ha sempre molteplici motivi di interesse. Questo, anche da quando il campionato italiano, da tempo, ha perso il suo ruolo di traino e di riferimento, come avveniva negli anni Novanta e nei primissimi anni Duemila.

Le nostre società sono in grande difficoltà economica rispetto a club spagnoli e inglesi, tra gli altri, che se la passano molto meglio, e in generale di fronte ai nuovi potentati e alle proprietà degli sceicchi e dei grandi fondi di investimento. Devono perciò provare a sopperire con le idee e con la competenza, laddove possibile. E anche per questo, di trattative sorprendenti, con formule particolari, se ne vedono un bel po’ in Serie A.

Ci sono diverse big protagoniste in queste settimane, con alcuni acquisti interessanti già messi a segno. La sensazione, è che però il mercato debba ancora dare il suo meglio e possiamo prepararci a un mese di agosto ricco di colpi di scena. Per Inter, Milan, Juventus e tutte le altre. Intanto, registriamo un trasferimento a dir poco clamoroso. Un addio al club bianconero con incasso da 10 milioni di euro, senza aver mai giocato.

Udinese, Matheus Martins torna in Brasile: ma non ha mai debuttato in Serie A

La storia di cui parliamo è quella di Matheus Martins. Classe 2003, promettente attaccante brasiliano, era stato scelto dall’Udinese, che lo aveva acquistato per 6 milioni di euro a gennaio 2023.

Tuttavia, Martins non era approdato in Friuli, ma era stato dirottato alla società “gemella” del Watford. Dove ha giocato per un anno e mezzo, senza particolari acuti. Appena sei presenze nei primi sei mesi, lo scorso anno 43 ‘caps’, ma spesso da subentrato, con 6 gol e 2 assist totali.

Martins, per fine prestito, faceva dunque parte della rosa dell’Udinese per questo avvio di stagione, ma si sapeva che non sarebbe rimasto. Dunque, la cessione per 10 milioni più bonus al Botafogo. Meno di una meteora, praticamente un fantasma, ma le casse del club friulano sorridono.