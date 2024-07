Accordo e visite mediche prenotate: ribaltone Juventus. Il giocatore non ha ancora una squadra e deve trovarsi una sistemazione

Un ribaltone inaspettato, perché sembrava tutto apparecchiato nelle scorse settimane. Sì, perché dopo il mancato addio verso l’Arabia Saudita, Szczesny sembrava dovesse rimanere in Italia.

C’era l’interesse del Monza sul portiere polacco, che non è tornato ancora alla Continassa dopo l’Europeo. Ma a quanto pare i brianzoli, che hanno ceduto proprio Di Gregorio ai bianconeri, hanno chiuso per il nuovo estremo difensore. Un nome incredibile, per una squadra che ha come allenatore un certo Fabregas e che da ieri ha ufficializzato anche l’arrivo in difesa di Varane, ex Real Madrid e Manchester United.

Accordo e viste per Keylor Navas, il Monza molla Szczesny

Secondo le informazioni che sono state riportate da Gianluca Di Marzio, il Monza ha praticamente chiuso l’acquisto di Keylor Navas. Anche lui un passato al Real Madrid prima di passare al Psg. Partirà nelle prossime ore dalla Costa Rica per atterrare a Milano e sottoporsi alle visite mediche con il club lombardo e firmare il contratto per il prossimo anno.

Ovvio che in questo modo Nesta non ha più bisogno di Szczesny e Giuntoli dovrà trovare una nuova sistemazione al giocatore che non rientra nei piani della società. La Juventus vuole risparmiare sull’ingaggio del giocatore anche per cercare di piazzare gli altri colpi di mercato in altre zone del campo, visto che la porta è sistemata da un pezzo. Magari potrebbero tornare forti le sirene arabe, o magari anche in Europa ci potrebbe essere un interesse. Ma al momento la frenata è bella importante.