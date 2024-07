Addio per sempre alla Formula 1, è un giorno triste: tutti in lacrime

Lascia il circus dopo quasi 10 anni consecutivi, la scelta del team e le parole degli avversari.

La Formula 1 lascia il Belgio dopo la vittoria di Hamilton sul circuito di Spa e va in pausa fino al 25 agosto, quando si tornerà in pista in Olanda.

A SPA Francorchamps ha trionfato Lewis Hamilton dopo la squalifica di George Russell per colpa della monoposto sottopeso di 1.5 kg. Russell aveva compiuto una vera e propria impresa, tecnica e tattica, portando a termine la gara con una sola sosta e, di fatto, spiazzano tutti gli altri team.

Lewis Hamilton sale al primo posto, dunque, davanti a Oscar Piastri e ad un Charles Leclerc che per la rima volta da diversi weekend è sembrato di nuovo in forma. Il monegasco ha mantenuto un ottimo passo con le gomme hard nella prima parte di gara, salvo poi essere sorpassato dalla Mercedes del suo prossimo compagno di scuderia Lewis Hamilton.

Chiude quinto, e successivamente quarto, Max Versyappen davanti a Lando Norris, smarrito in una gara insipida. Tutto il circus va in vacanza, per poco meno di un mese, ma lascia dietro di sé diversi argomenti di cui parlare, tra cui un importante addio.

Formula 1, Renault dice addio: le parole degli avversari

Il ritorno nel circus di Flavio Briatore ha dato una scossa ad Alpine, che dopo un inizio disastroso sembra aver sistemato qualcosina. Certo, l’ottavo posto nella classifica costruttori rimane comunque un risultato piuttosto negativo, che tuttavia sta cercando di rimediare.

Briatore ha innanzitutto preso una decisione importante per il team. Dal 2026, e forse anche dall’anno prossimo, Alpine sfrutterà i motori Mercedes per le monoposto francesi e non più quelli Renault, dicendo di fatto addio alla produzione in proprio. La notizia dell’addio del costruttore francese ha lasciato il segno nel circus, con divers rivali che hanno voluto commentare.

“Il mio pensiero va alle persone. Con loro ho iniziato e sono molto legato a loro. È un peccato”, ha commentato il team principal Ferrari Fred Vasseur. “L’addio di Renault non è una bella notizia, fortunatamente arriva in un momento in cui in Formula 1 ci sono diversi costruttori”, ha proseguito Laurent Mekies, team principal di Racing Bulls. “Non credo che l’addio di Renault dipenda dai regolamenti 2026 che, come dimostra l’impegno di Audi, sono molto attraenti”, ha concluso Alessandro alunni Braci, team representative di Sauber. Occhio alle prossime settimane, perché Alpine vive un momento complesso e questa notizia potrebbe scuotere ancor di più l’intero team.