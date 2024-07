Affare da 60 milioni, l’accordo taglia le gambe alla Juve

Ci sarebbe l’accordo con la richiesta, importante, da 60 milioni di euro. Ecco come si sblocca l’operazione: i dettagli.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dal portale estero ‘Sports Zone’, Jadon Sancho è vicino a un accordo di principio con il Paris Saint-Germain. L’esterno inglese, attualmente in forza al Manchester United, ha mostrato il suo interesse per un trasferimento nella capitale francese, ma la sua non è la prima opzione per il club parigino.

Nonostante l’accordo di principio, il PSG sembra avere altre preferenze sul mercato. Secondo le ultime indiscrezioni si indica che a Parigi stiano esplorando diverse strade per rinforzare il reparto offensivo e che Sancho non sarebbe in cima alla lista delle priorità. Tuttavia, l’apertura da parte del giocatore inglese ha comunque portato le due parti a intavolare delle trattative preliminari.

Sancho apre al PSG ma non è la priorità per il club francese

Il Manchester United, dal canto suo, ha fissato il prezzo di partenza per Jadon Sancho a 60 milioni di euro. Una cifra considerevole, che il PSG dovrà valutare attentamente, soprattutto alla luce delle altre opzioni che il club sta considerando. La società parigina è nota per la sua prudenza nelle spese recenti, pur avendo la capacità finanziaria di effettuare grandi acquisti.

Jadon Sancho, arrivato al Manchester United con grandi aspettative, ha avuto alti e bassi durante la sua permanenza all’Old Trafford. Un trasferimento al PSG potrebbe rappresentare una nuova opportunità per rilanciare la sua carriera, giocando in una squadra che compete costantemente ai massimi livelli sia in Francia che in Europa. L’accordo di principio tra Sancho e il PSG rappresenta un passo significativo, ma ci sono ancora molti ostacoli da superare prima che il trasferimento diventi realtà. Il Manchester United e il PSG dovranno trovare un’intesa sul prezzo e il club francese dovrà decidere se puntare sull’inglese o esplorare altre opzioni.

Resta da vedere come si evolveranno le trattative nei prossimi giorni, ma una cosa è certa: il mercato estivo promette di essere estremamente interessante per i tifosi di calcio di tutto il mondo. Tra le squadre inseguitrici di Sancho c’è anche la Juventus, che non ha mai nascosto l’interesse concreto per l’esterno inglese in libera uscita da Manchester. Ora la lotta ai vertici si fa sempre più interessante ma, sicuramente, la richiesta dello United è decisamente troppo eccessiva per le casse dei bianconeri già impegnate con altri obiettivi prioritari in mediana, come Koopmeinser. Restate sintonizzati tutti gli aggiornamenti in tempo reale su quello che succederà nei prossimi giorni.