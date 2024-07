Arthur in una Big per 13 milioni più bonus, la Juve cede un altro esubero

Arthur non rientra nei piani di Thiago Motta e Giuntoli sta cercando di piazzarlo in una big. Si parla di una possibile offerta di 13 milioni

Il brasiliano ha disputato una buona stagione con la Fiorentina, arrivando in finale di Conference League e sfiorando il sogno di vincere una coppa europea. I Viola non l’hanno però riscattato.

Fu una delle grandi operazioni di mercato della Juve di qualche anno fa. Per sistemare i conti con una maxi plusvalenza venne spedito Pjanic al Barcellona per avere in cambio un conguaglio economico più Arthur. Il brasiliano non ha mai trovato però lo spazio che desiderava a Torino (era giusto per Sarri ma non per il calcio di Allegri) e alla fine è andato cercando fortuna altrove. Alla Fiorentina, a cui i bianconeri lo hanno prestato la scorsa stagione, non ha fatto male anzi. Un totale di 48 partite disputate, con 2 gol e 4 assist e quasi 3.000 minuti nelle gambe.

Non male per un giocatore che aveva sempre avuto degli stop fisici a limitarlo. Italiano ne ha saputo esaltare le qualità in cabina di regina, ma con l’addio di quest’ultimo a Firenze hanno deciso di non riscattarlo. L’ingaggio piuttosto alto non rientrava nei parametri della Viola, anche se parliamo di un ragazzo di 28 anni (li compirà ad agosto).

Rientrato alla base, la Vecchia Signora deve cercare di piazzarlo, anche per liberare spazio salariale in vista degli ultimi acquisti per Thiago Motta.

Juventus, si avvicina la cessione di Arthur: su di lui c’è il Lione

In mezzo al campo la Juventus non ha spazio per Arthur, anche se potrebbe rientrare nell’idea di calcio voluta da Motta. Per questo Giuntoli è già al lavoro per trovare una sistemazione gradita al ragazzo e alla società. In queste ultime ore si parla di una big francese sulle sue tracce: il Lione.

L’ex squadra di Juninho Pernambucano, a cui Arthur è stato paragonato in passato, lo vorrebbe per il proprio centrocampo. Dalla Francia potrebbe arrivare a breve un’offerta di circa 13 milioni di euro, la cifra minima che i bianconeri possono accettare per non realizzare una minusvalenza. Le parti sono al lavoro per trovare un’intesa, anche perché con Douglas Luiz e Kheprhen Thuram lo spazio per Arthur a Torino è praticamente inesistente.

A quella cifra si potrebbero aggiungere dei bonus (alcuni facili da raggiungere, altri meno) per arrivare a soddisfare le richieste di Giuntoli. Trattativa che può accendersi nelle prossime ore.