Dalla Juve al Napoli, blitz decisivo: rinforzo super per Conte

Affondo decisivo per il rinforzo top per Antonio Conte: dalla Juventus al Napoli. Ecco tutti i particolari

Prosegue a suon di vittorie il precampionato del Napoli del nuovo corso targato Antonio Conte. Gli azzurri hanno steso i campioni d’Albania dell’Egnatia con un netto 4-0 nel test match disputatosi al ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro.

Ad aprire le marcature ci ha pensato Khivcha Kvaratskhelia che porta avanti i suoi con un gol strappapplausi: controllo di destro e stoccata di sinistro al volo, che non lascia scampo all’estremo difensore albanese, su assist di Stan Lobotka. Al 30′ Matteo Politano con un velenoso esterno dalla distanza raddoppia, poi nella seconda frazione di gioco Giovanni Simeone e Cyrul Ngonge, con un pregevole scavetto, fissano lo score sul 4-0 finale.

Altra convincente prova degli azzurri che con il poker rifilato ai campioni d’Albania, che fa seguito a 3-0 contro il Mantova, mostrano già una certa brillantezza nonostante le gambe ‘pesanti’ per i carichi di lavoro. Ma il Napoli è brillante anche in sede di calciomercato visto che il club partenopeo potrebbe affondare il colpo blitz per regalare ad Antonio Conte un rinforzo top.

Il Napoli sulle tracce di David Neres, vecchio obiettivo della Juventus

Il Napoli è tra i club più attivi nell’attuale finestra di calciomercato. Dopo aver sistemato il pacchetto arretrato con gli innesti di Rafa Marin, Alessandro Buongiorno e Leonardo Spinazzola, arrivato alla corte di Antonio Conte a parametro zero dopo essersi svincolato dalla Roma, la priorità del Ds azzurro, Giovanni Manna, è l’erede del partente Victor Osimhen.

Il nigeriano lavora ancora agli ordini dell’ex tecnico del Tottenham ma il suo addio è fuori discussione. Urge, pertanto, un sostituto all’altezza, qualcuno in grado di prendere il posto dell’attaccante nigeriano nel cuore dei tifosi azzurri. L’identikit conduce a Romelu Lukaku, il primo nella lista di Antonio Conte, con il quale è stato trovato l’accordo sulla base di 6/7 milioni di euro più bonus ma non con il suo club, il Chelsea.

Nel frattempo, stando a quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, il Napoli potrebbe fiondarsi su David Neres, accostato qualche stagione fa alla Juventus. Il brasiliano classe ’97 è in forza al Benfica con i cui colori nell’ultima stagione ha messo a referto 5 gol e 8 assist in 24 presenze nella Liga Portugal (più 1 assist in 6 apparizioni in Europa League).

Tuttavia, l’esterno d’attacco ex Ajax mal digerisce di vivere all’ombra di Angel Di Maria, motivo per il quale gli azzurri avrebbero già sondato il terreno e potrebbero, come detto, affondare il colpo anche se devono guardarsi dalla temibile concorrenza del Besiktas. Staremo a vedere e, come sempre, vi terremo aggiornati sugli eventuali sviluppi.