Futuro Chiesa, la scelta di Motta è definitiva: ecco cosa sta succedendo

Futuro Chiesa ed il tanto atteso faccia a faccia con Thiago Motta. Nel frattempo l’esterno riprende la preparazione insieme ai suoi compagni. Poi si vedrà.

La Juventus si ricompatta, in tutti sensi. Vuole ripartire dopo lo scioccante esordio tedesco contro il Norimberga e lo farà ritrovando a breve diversi suoi titolari. Per domani, infatti, sono previsti i ritorni a casa di Yildiz, Danilo, Bremer e del nuovo acquisto, Douglas Luiz. Per loro soltanto il tempo di disfare le valigie e poi via in campo con Thiago Motta.

In campo, a proseguire la sua preparazione, iniziata soltanto qualche giorno fa, ci sarà anche Federico Chiesa, la situazione più spinosa tra le varie che arricchiscono l’agenda di Cristiano Giuntoli. I contorni della vicenda dell’esterno bianconero sono ormai ben noti. Scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2025: o rinnova alle condizioni della Juventus, con taglio dell’attuale ingaggio oppure sarà cessione immediata poiché la società bianconera non può permettersi il lusso di perdere a zero un profilo pagato 60 milioni di euro nel 2020. Pertanto si attendono sviluppi, già nella giornata di oggi.

Thiago Motta ha deciso

Si vive nella febbrile attesa di un evento che, però, non si quanto possa poi spostare i termini della complicatissima questione. Thiago Motta non ama perdersi in chiacchiere ed il programma steso a quattro mani con il direttore tecnico Giuntoli parla chiaro.

Federico Chiesa è cedibile. Se accanto a tale giudizio del tecnico italo-brasiliano si affianca il rifiuto dell’entourage dell’esterno bianconero di considerare i termini di rinnovo contrattuale proposti dalla Juventus, l’addio sembra davvero dietro l’angolo. Il quotidiano Tuttosport comunica come Chiesa oggi sarà con i compagni dal momento che: “Federico è sul mercato ma sarà considerato come parte del progetto“. Fino a quando? Fino al momento in cui arriveranno offerte soddisfacenti, magari dalla Premier League? E se le richieste della Juventus non venissero soddisfatte da alcuna società, Chiesa potrebbe rimanere in bianconero fino alla naturale scadenza del contratto ed andar via a zero? Tante le domande. Risposte, al momento, nessuna. Il faccia a faccia tra Motta e Chiesa dirà molte cose. Ma Motta e Chiesa cosa si diranno?