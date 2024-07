Il colpaccio in attacco è Dybala, arriva per 12 milioni: da non credere!

By

Paulo Dybala potrebbe lasciare la Roma molto presto: l’affare da 12 milioni arriva all’improvviso e scuote il calcio italiano

Se c’è un calciatore che nell’ultimo decennio è entrato davvero nel cuore dei tifosi della Juve, quello è Paulo Dybala. Il funambolo argentino ha detto addio tra le lacrime ai colori bianconeri, poi si è accasato alla Roma dove, al netto dei tanti infortuni, è riuscito comunque a dare qualità, gol e assist alla compagine prima di José Mourinho e poi di Daniele De Rossi.

Abbiamo visto a più riprese nelle ultime due stagioni come il gioco dei giallorossi non possa prescindere dalle qualità della Joya, che spesso ha dato la svolta alla manovra dei capitolini coprendo un’area di campo sempre più ampia. Eppure, l’addio alla squadra potrebbe consumarsi molto presto, anche prima del previsto.

Dybala ha in vigore un contratto fino a giugno 2025 con il suo attuale club, ma nell’accordo è presente una clausola rescissoria da 12 milioni di euro per l’estero e 20 per l’Italia che potrebbe cambiare tutto nel giro di poche ore. Il tempo stringe, perché può essere attivata solo entro il 31 luglio, ma un club dalle finanze importanti potrebbe serrare i ranghi e privare De Rossi di uno dei suoi migliori calciatori.

L’Al-Hilal piomba su Dybala: possono prenderlo pagando la clausola rescissoria

La società in questione è l’Al-Hilal. Si tratta sicuramente del club saudita più vincente al momento grazie a calciatori come Sergej Milinkovic-Savic, Neymar, Aleksandar Mitrovic e Kalidou Koulibaly. Insomma, il marchio europeo è forte in rosa e i risultati sono stati impressionanti nell’ultima stagione, dove neanche l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo è riuscito a tenere il passo.

In questa sessione di mercato estiva, gli assalti ai calciatori del Vecchio Continente si sono fatti sentire ben poco, sicuramente meno rispetto al recente passato, ma la svolta potrebbe arrivare proprio con Dybala. Infatti, l’Al-Hilal sta pensando sempre più concretamente di ingaggiare la Joya e convincerlo a lasciare la Roma con un lauto ingaggio – quello non è mai stato un problema per i club del Medio Oriente.

Certo, il tempo è davvero poco, quindi già nelle prossime ore potrebbe essere il dentro o fuori, ma intanto i capitolini si sono cautelati con l’acquisto di Matias Soulé, ormai arrivato dalla Juventus. Siamo al giro di boa per il destino di Dybala e stavolta potrebbe essere davvero lontano dall’Italia.