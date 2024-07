Lacrime per Schumacher: il video è commovente

Appare un video davvero commento che riguarda Michael Schumacher: i tifosi sono in lacrime e non smettono di pensare all’ex campione mondiale

Michael Schumacher è una delle leggende più grande di tutti i tempi di Formula 1. Secondo molti ci troviamo davanti al migliore di sempre, al GOAT. Schumi starebbe al mondo dei motori come Maradona a quello del calcio, giusto per fare un paragone. La sua leggenda è immensa, grazie anche ai tanti titoli e record conquistati in carriera. Alcuni ancora ad oggi intatti. Come ad esempio quello dei sette mondiali vinti, affiancato da Hamilton ma non superato.

Dopo il bruttissimo incidente sulla pista da scii che lo vide coinvolto ormai dieci anni fa, la commozione dei fan quando si parla del tedesco è ancor più grande. Poco si sa delle sue condizioni di salute, la famiglia mantiene tutto in gran segreto nella sua villa in Svizzera dove oggi vive l’ex pilota, perso ormai dai radar del mondo pubblico. Schumacher riceve le visite di vecchi amici e familiari, ma verosimilmente non è più quello di un tempo.

Schumacher, quanta emozione tra i tifosi per il ricordo struggente

“Schumacher è molto diverso da quello che tutti conoscevate, quel Michael lì non esiste più“, furono queste le parole di Jean Todt, uno dei principali dirigenti della Ferrari dell’epoca d’oro quando correva il tedesco, facendo incetta di titoli piloti e costruttori.

Proprio Todt è il protagonista di un video che sta facendo il giro del web e facendo emozionare tantissimi fan per quello che rappresenta e per le lacrime presenti all’interno dello stesso video. Risale al Gran Premio d’Europa del 2006, naturalmente vinto da Schumacher, ma non solo. Sul podio, infatti, erano finiti anche Fernando Alonso (che in seguito approderà in Ferrari) sia soprattutto Felipe Massa, al tempo secondo pilota della Ferrari. Lo spagnolo si prenderà l’argento, il brasiliano il bronzo.

Dunque il primo e il terzo posto erano tutti marchiati di “rosso”, con Fernando Alonso nel mezzo. Un vero e proprio ricordo amarcord, che sta facendo il giro del web, se non altro per la presenza nello stesso di Jean Todt e soprattutto di Michelle Yeoh che assiste alla scena della premiazione sul podio in lacrime dalla commozione.