Tegola Juventus, UFFICIALE: c’è frattura

Tegola Juventus, gli esami ai quali si è sottoposto il calciatore hanno dato esito negativo. Ufficiale, c’è la frattura

Non inizia nel migliore dei modi la stagione per un centrocampista della Juventus che sarebbe anche potuto finire in qualche situazione di mercato. Eppure non sarà così, almeno per ora, visto l’infortunio ufficiale, con frattura, che per un poco di tempo lo terranno fuori dal terreno di gioco.

Fabio Miretti si è fatto male e la Juventus, con un comunicato stampa, ha spiegato la situazione del giocatore: “Fabio Miretti, a seguito di un trauma contusivo al piede destro, questa mattina – 29 luglio – è stato sottoposto ad esami strumentali presso il J|Medical che hanno rilevato una frattura composta del terzo cuneiforme. Il giocatore verrà sottoposto a nuovi esami tra 15 giorni”.

Tegola Juventus, stop per Miretti

Insomma, un stop veramente duro da digerire in questa fase iniziale della stagione. Miretti quindi si ferma per una frattura e non si conoscono nemmeno quelli che sono i reali tempi di recupero visto che il giocatore, prima di Ferragosto, e a pochi giorni dall’inizio del campionato, verrà sottoposto a ulteriori esami per capire l’evolversi della situazione.

Miretti, stando anche a quelle che erano le ultime indiscrezioni di mercato, sarebbe potuto partire per un prestito anche in Serie A per giocare con una certa continuità, invece non dovrebbe essere così a meno che i prossimi esami non evidenzino un recupero veloce. Magari potrebbe anche essere un’operazione da fare nelle ultime ore del mercato, quando sappiamo benissimo visto che lo notiamo ogni anno, tutto potrebbe succedere. Si era parlato anche del Monza, a dire il vero per il centrocampista che ha anche firmato il rinnovo contrattuale con la Juve. Ma adesso tutte le piste si sono raffreddate. Auguri per un pronto rientro da parte nostra.