Via dalla Juve per dire sì alla Lazio, Lotito convince Giuntoli: 11 milioni

Il calciatore può lasciare la Juventus e trasferirsi alla Lazio: l’operazione può completarsi per 11 milioni di euro

Il calciomercato della Juve in entrata va avanti senza sosta e dopo aver sistemato per larga parte il centrocampo, è tempo della difesa, dove ancora diverse operazioni devono essere portate a termine, soprattutto per quanto l’arrivo di un nuovo centrale titolare.

Non basta Juan Cabal a sistemare lo scacchiere a disposizione di Thiago Motta, dato che l’allenatore ha chiesto una nuova pedina da affiancare a Gleison Bremer e che dovrebbe essere Todibo, il primo obiettivo per impostare l’azione e dare ulteriore solidità a un reparto che si era dimostrato valido già durante l’esperienza di Massimiliano Allegri in panchina.

Non ci si può concentrare solo sulle entrate, in ogni caso, ed è importante anche cedere i calciatori in esubero, che non hanno convinto. Tra questi c’è anche Tiago Djalò, che pochi mesi fa era finita in un intrigo di mercato con l’Inter. I nerazzurri avrebbero voluto portarlo a Milano a parametro zero, ma sono stati anticipati dalla Vecchia Signora, che ha versato un indennizzo in favore del Lille e l’ha messo sotto contratto a gennaio. Peccato che da allora si sia visto in campo davvero poche volte e anche nella gestione Motta rischia di restare ai margini.

Tiago Djalò in uscita dalla Juve: ci pensa la Lazio

La Lazio è ancora alla ricerca di interpreti importanti da regalare a Marco Baroni, a costi non troppo importanti, ma comunque con esperienza internazionale e affidabili nella linea a tre che probabilmente sceglierà di adottare il nuovo allenatore. Il tecnico è pazzo proprio di Djalò, che aveva dimostrato grande tempismo e affidabilità durante la sua esperienza al Lille, giocando anche la Champions League, prima di restare ai box per molti mesi per via della rottura del crociato anteriore del ginocchio.

Madama non si opporrà al trasferimento, e Lotito può offrire 11 milioni di euro tra parte fissa e bonus per prenderlo, una cifra ragionevole per un calciatore che era arrivato a valere anche 25 milioni due anni fa. La duttilità e la velocità del portoghese potrebbero essere fondamentali nel nuovo corso dei capitolini.

Dopo le operazioni Rovella e Pellegrini, si profila un altro affare molto interessante tra Juve e Lazio, in cui entrambe potrebbero guadagnarci nell’immediato, per poi rinforzare le rispettive rose.