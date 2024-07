Altro che Rugani e McKennie, lascia la Juve e va alla Fiorentina: 3 milioni

La Juventus vuole continuare a sfoltire la rosa. Un esubero verso l’addio: lo vuole la Fiorentina per 3 milioni

E’ entrato quanto mai nel vivo il mercato in uscita della Juventus, al lavoro al fine di allestire una rosa compatibile con lo stile di gioco adottato da Thiago Motta. Alla partenza di Moise Kean alla Fiorentina nelle scorse ore si sono aggiunte quelle di Matias Soulé alla Roma (26 milioni cash più 4 di bonus) e di Dean Huijsen al Bournemouth (18 totali). Il lavoro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, però, è ben lungi dall’essersi concluso.

Il manager, infatti, entro il 30 agosto sarà chiamato a cedere tutti gli elementi del gruppo esclusi dal nuovo progetto. L’elenco, tra gli altri, comprende Daniele Rugani e Weston McKennie non convocati per il ritiro svoltosi presso il quartier generale dell’Adidas in Germania ed invitati a trovarsi una sistemazione alternativa. Il difensore, legato alla Vecchia Signora fino al 2026, non risulta gradito a Motta che vorrebbe invece puntare su centrali capaci di partecipare attivamente alla costruzione della manovra.

Il texano, dal canto suo, ha fin qui rifiutato tutte le proposte di rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2025 avanzate da Giuntoli. La loro esperienza in bianconero, di conseguenza, è destinata a concludersi a stretto giro di posta. Di recente, per entrambi, si è parlato di un concreto interesse da parte della Fiorentina. In realtà alla Viola, intenzionata a continuare a fare shopping a Torino, piace Wojciech Szczesny scivolato indietro nelle gerarchie dopo l’acquisto di Michele Di Gregorio.

Juventus, un esubero verso la Fiorentina: Giuntoli può incassare 6 milioni

Il polacco, fino a qualche settimana fa, sembrava vicino all’Al-Nassr che ha poi preferito ingaggiare Bento dall’Athletico Paranense. Sfumata la pista che conduceva all’Arabia Saudita, il 34enne in seguito ha respinto la proposta ricevuta dal Monza restando in attesa di offerte provenienti da squadre impegnate nelle coppe europee. Ora in pole position risulta esserci proprio la Fiorentina, poco soddisfatta del rendimento offerto in campo nella scorsa stagione da Pietro Terracciano e da Oliver Christensen.

L’affare può concretizzare da un momento all’altro. Giuntoli, intanto, ha provveduto ad esporre il prezzo in vetrina: basteranno 3 milioni per aggiudicarsi il cartellino di Szczesny. Cifra che, nelle casse juventine, andrà ad aggiungersi ai 6.5 milioni d’ingaggio risparmiati attraverso il divorzio. L’estremo difensore, dal canto suo, si è preso del tempo per riflettere e valutare il da farsi. Lo sbarco alla corte di Raffaele Palladino, che attende di poterlo abbracciare presto, è possibile.