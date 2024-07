Botto Juventus: firma UFFICIALE. Il mercato della società bianconera sta entrando nella fase decisiva. Forse la più difficile per Giuntoli.

Siamo alla fine di luglio ed il mercato della Juventus entra nel vivo. Gli acquisti di Di Gregorio, Cabal, Adzic, Douglas Luiz, Thuram rappresentano soltanto una parte del profondo rinnovamento progettato dal direttore tecnico, Cristiano Giuntoli.

Un rinnovamento che alla Juventus è costato caro. La tassa pagata ha visto il sacrificio di alcuni dei più promettenti talenti della Next Gen, con la sola eccezione di Yildiz. Giuntoli è stato costretto alle mosse estreme per la difficoltà di cedere giocatori che nel recente passato non hanno certo entusiasmato per rendimento nonostante ingaggi folli ‘figli’ dell’ultima scellerata gestione dell’era Andrea Agnelli. Per tentare di ricostruire una Juventus competitiva, ma sostenibile, il pedaggio pagato porta i nomi della ‘Meglio Gioventù’ bianconera degli ultimi anni. Huijsen, Barrenechea, Iling Junior, De Winter, Correia, in due mesi, tra giugno e luglio, hanno portato nelle case della Juventus circa 90 milioni di euro. Alla lista ne manca ancora uno. Il più talentuoso e colui che rischia, seriamente, di trasformarsi, nel più grande rimpianto: Matias Soulé.

La Roma lo ha annunciato ufficialmente

Nel momento in cui ha compreso che il suo sacrificio era inevitabile Matias Soulé ha voluto fortemente la Roma. E Roma lo ha già accolto con il massimo entusiasmo.

Daniele De Rossi lo ha richiesto, invocato poiché ritiene che il talento di Mar del Plata sarà in grado di costituire con il suo connazionale, ed altro ex bianconero, Paulo Dybala, una coppia di livello assoluto. La Juventus, dal canto suo, incassa si i denari richiesti per portare a dama altre prioritarie operazioni, ma non è per nulla indifferente alla partenza del talento argentino. Da oggi è ufficialmente un giocatore della Roma, pronto a togliersi le maggiori soddisfazioni con la maglia giallorossa. Da pochi istanti è arrivato anche l’annuncio social della Roma, che ha annunciato l’arrivo di Matias Soulé.