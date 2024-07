Dal nerazzurro alla Juventus: ecco la ‘freccia’ goleador

Calciomercato Juventus, il nuovo intreccio con i nerazzurri potrebbe rappresentare una traccia interessante per le mosse bianconere

Dopo aver ufficializzato le cessioni di Huijsen e Soulé, la Juventus sta lavorando con molta attenzione al mercato in uscita. La necessità di puntellare l’organico con innesti di qualità non può non sostanziarsi con la volontà di rispettare determinati parametri di bilancio. L’assalto ad Adeyemi, ad esempio, si inserisce proprio in questa duplice direzione. Ma occhio alle sorprese.

Secondo quanto evidenziato da Sky, infatti, ci sarebbe anche la Juventus tra i club interessati a Nico Gonzalez. Una possibilità che di fatto la redazione di juvelive.it vi aveva già anticipato nei giorni scorsi che potrebbe prendere quota nel corso delle prossime settimane nel caso in cui Giuntoli dovesse fallire l’assalto ad Adeyemi. La lista delle pretendenti, però, potrebbe portare ad un nuovo duello in Serie A. Nel caso in cui la Fiorentina dovesse aprire alla cessione di Nico Gonzalez, infatti, l’Atalanta potrebbe far saltare il banco e provare a forzare per definire l’acquisto del talentuoso jolly Viola, valutato dai gigliati circa 40 milioni di euro. Staremo a vedere cosa succederà.