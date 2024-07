Dalla Juve ai giallorossi, nuovo addio: 5 milioni nelle casse bianconere

La Juventus si prepara a cedere un altro giocatore. Ecco le ultimissime riguardo il mercato della Vecchia Signora, che in questa fase si sta concentrando sulle uscite.

Serve, infatti, sfoltire la rosa per accogliere in squadra dei nuovi giocatori. Giuntoli, per questa ragione, sta lavorando per vendere alcuni degli esuberi che non rientrano nel progetto tecnico di Thiago Motta. La novità, delle ultime ore, è rappresentata al calciatore che sarebbe pronto a vivere una prima avventura nel campionato di Serie A, con la maglia dei giallorossi. L’operazione può andare in porto molto presto: ecco tutti i dettagli.

Vendere per poi acquistare: è questa la politica della Juventus. Rispetto agli altri anni, infatti, il mercato in uscita è particolarmente attivo, con diverse cessioni che hanno finanziato colpi in entrata, come Thuram e Douglas Luiz. Continuando su questa scia, la società sta provando a piazzare altri calciatori che non fanno parte del progetto Juventus. Chiusi in squadra da una folta concorrenza, ci sono alcuni elementi che devono trovare una sistemazione da qui al 30 agosto, quando chiuderà la sessione estiva 2024. Il lavoro sarà arduo ma non impossibile, visto che quotidianamente arrivano proposte importanti al direttore Cristiano Giuntoli.

Juventus: arriva un’altra cessione

La difficoltà sta nel convincere i giocatori a lasciare la Juve. Infatti, molti di loro, che hanno un contratto oneroso, tentennano e spingono per rimanere alla Juve nonostante la poca possibilità di scendere in campo la prossima stagione. Ovviamente non tutti sono così, c’è anche qualche giovane che spinge per l’addio per giocarsi le proprie chances in qualche altro club. Si tratta, per esempio, di Facundo Gonzalez. Il difensore centrale, reduce dall’esperienza in prestito alla Sampdoria, è tornato in bianconero e si è messo in mostra in questa prima parte di ritiro. Per Gonzalez è arrivata una buona offerta da 5 milioni di euro da parte di una società di Serie A.

Corvino ha fatto un sondaggio con Giuntoli per portare a Lecce Facundo Gonzalez. Il giovane difensore di proprietà della Juve è il profilo individuato per sostituire Marin Pongracic, che si è trasferito alla Fiorentina in questa sessione di mercato estiva. La valutazione del calciatore uruguaiano è di 4-5 milioni di euro, una cifra relativamente bassa che rientra nei parametri del club giallorosso che dovrà presentare il progetto tecnico al giocatore e capire le richieste del difensore che, di sicuro, prima di lasciare Torino chiederà delle garazie tecnice alla nuova società in cui dovrà andare.