Giuntoli beffato, un Big si trasferisce in Premier: operazione in prestito

Beffa clamorosa per Giuntoli, prestito in Premier League e addio Juventus: colpo di scena incredibile, nessuno poteva immaginarlo

Nonostante il mercato scoppiettante di inizio estate, nelle ultime settimane sono arrivate le prime difficoltà per la Juventus di Cristiano Giuntoli e di Thiago Motta. Difficoltà collegate probabilmente anche alla necessità di fare cassa tramite le cessioni più importanti, come quella di Soulé. Trattative che si sono prolungate oltre il necessario, e hanno portato il Football Director a dover lasciare la presa, nel frattempo su alcuni grandi obiettivi del passato.

C’è un giocatore che l’ex ds del Napoli ha inseguito a lungo in passato. Per qualche settimana sembrava dovesse diventare uno dei suoi primi grandi colpi dopo il passaggio in bianconero. Ma la trattativa non è mai decollata, e anche in queste settimane in cui Giuntoli avrebbe potuto tentare un affondo, le difficoltà nel mercato in uscita lo hanno frenato, portando uno dei suoi grandi obiettivi, quasi un pupillo, a guardare altrove.

In particolar modo in Premier League. Dopo aver fatto carte false per lasciare il suo club, il calciatore ha infatti scelto l’Inghilterra, anche in prestito, ed è ormai a un passo da una firma che potrebbe trasformarsi in un rimpianto per Giuntoli.

Sfuma il grande colpo per Giuntoli: beffa clamorosa, in prestito in Premier

Lo ha inseguito a lungo, avrebbe potuto essere il colpo della svolta a centrocampo lo scorso inverno. Alla fine Kalvin Phillips potrebbe però rimanere solo un sogno per Giuntoli. Grande obiettivo a gennaio, in realtà il centrocampista del Phillips era già stato superato, nella considerazione del Football Director, da Teun Koopmeiners, vero grande colpo a centrocampo in questa estate.

Nell’attesa di affondare per l’olandese, il dirigente deve però dire addio al calciatore del Manchester City. Il britannico ha infatti scelto la cessione al City per poter trovare maggiore continuità da titolare, e stando a quanto trapela dall’Inghilterra sarebbe pronto a un prestito in Premier League.

Secondo quanto riferito da Football Insider, i Citizens avrebbero deciso di acconsentire alla cessione. Per quella a titolo definitivo chiederebbero circa 30 milioni. Troppi per tante squadre, anche per le ricche compagini inglesi. Per questo motivo la soluzione più probabile in questo momento potrebbe essere una cessione in prestito, con due squadre in pole position: l’Everton e l’Aston Villa, club di grande prestigio e ambizione pronte a dargli quella fiducia che da tempo Phillips sta chiedendo con forza. Con buona pace di Giuntoli, che dovrà inghiottire un boccone amaro. Sperando nel frattempo di poter realizzare però il sogno Koopmeiners. Un arrivo che cancellerebbe sicuramente qualunque tipo di rimpianto.