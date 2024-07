Incubo Fair Play Finanziario: alla Juve per 30 milioni più bonus

Calciomercato Juventus, tra i due obiettivi uno è quello raggiungibile per il Fair Play Finanziario. Colpaccio da 30 milioni di euro

Alla ricerca di un esterno. La campagna acquisti della Juventus è iniziata col botto ma non sembra proprio essere finita. Sappiamo benissimo che Giuntoli vuole prendere un giocatore offensivo – in attesa dell’addio di Chiesa, tra l’altro – e ha sul taccuino un paio di nomi. Forse qualcuno in più.

Ormai accantonata, a quanto pare, la pista che porta a Jadon Sancho del Manchester United, rimangono vive invece quelle portoghesi – con Conceicao e Galeno del Porto – e quella aperta in Bundesliga, con Adeyemi del Borussia Dortmund pallino della dirigenza. Un quadro della situazione, comunque, lo fa questa mattina la Gazzetta dello Sport in edicola, svelando una cosa che potrebbe far accelerare Giuntoli. Per il colpaccio bastano 30 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, si apre la pista Galeno

Tenendo presente che i tedeschi vogliono tra i 45 e i 50 milioni di euro per il loro esterno, ed è una cifra che la Juventus non vorrebbe investire, le attenzioni si stanno spostando soprattutto verso i lusitani: il giornale in edicola sottolinea come il Fair Play Finanziario potrebbe essere un alleato dei bianconeri. Il Porto ha bisogno di rimanere dentro i paletti e potrebbe spalancare l’uscita di Galeno.

Anche lo stesso giocatore, una volta capita la situazione, avrebbe aumentato il pressing per una sua partenza anticipata. E quando si cominciano a muovere i diretti interessati allora le cose si potrebbero sbloccare in poco tempo. Ma a quale cifra? La fumata bianca potrebbe arrivare per 30 milioni di euro più eventuali bonus. E per un giocatore con quelle caratteristiche non sono proprio tanti. Vedremo quello che succederà nelle prossime ore, che si potrebbero anche rivelare decisive.