Juve, salta l’affare al fotofinish: un ex Real Madrid firma a zero

Il mercato regala sempre dei grandi colpi di scena. Anche questa volta, c’è lo zampino del dirigente che beffa la Juventus e prende a zero l’ex Real Madrid: ecco tutti i dettagli.

Salta la trattativa per la cessione del bianconero in Serie A. L’affare, dopo la chiusura imminente dell’operazione che porterà in squadra l’ex Real Madrid, non si è concretizzato creando un vero e proprio danno alla Juventus. C’era un principio d’accordo per la cessione del giocatore che adesso dovrà trovare un’altra sistemazione. Niente da fare, dunque, per Cristiano Giuntoli che nelle prossime settimane dovrà accelerare per quanto riguarda l’addio del giocatore, che ormai non rientra più nei piani di Thiago Motta.

Alla ricerca di una squadra, Giuntoli dovrà rinunciare a questo affare di mercato in uscita e dovrà lavorare per trovare un’altra sistemazione per il tesserato della Juventus. Ecco le ultimissime di mercato riguardo questa operazione, che ha portato l’ex Real Madrid al club italiano. Una trattativa nata a sorpresa e che si è conclusa in poche ore: affare lampo che ha spiazzato anche il dirigente bianconero che adesso dovrà rivedere i piani.

Calciomercato Juventus: svolta clamorosa, salta la cessione

Arrivano nuove conferme riguardo la trattativa di mercato che porterà al Monza Keylor Navas. L’estremo difensore è ad un passo dal club brianzolo, che ha chiuso questa operazione per sostituire Michele Di Gregorio, che si è trasferito proprio alla Juventus. Ecco perché l’arrivo dell’ex Real Madrid mette nei guai anche i bianconeri, che contavano di definire l’operazione con il Monza per la cessione di un esubero.

Ovviamente, con Keylor Navas al Monza salterebbe l’eventuale cessione di Szczesny al club lombardo. Secondo quanto riportato dal giornalista, esperto di mercato, Fabrizio Romano, è tutto pronto per l’arrivo del portiere del Costa Rica che vivrà la sua prima esperienza nel campionato italiano. Atteso nelle prossime ore l’arrivo in Italia, per la firma sul contratto.

Un vero e proprio colpo da parte di Adriano Galliani che, dopo aver atteso settimane la risposta di Szczesny, alla fine ha deciso di virare su un altro portiere d’esperienza come Keylor Navas, che sicuramente darà il proprio contributo al Monza senza far rimpiangere Michele Di Gregorio. Una beffa per la Juventus, che fino ad oggi non ha ancora risolto l’enigma Szczesny, che resta sotto contratto con i bianconeri. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro del polacco, che è uno dei più pagati della rosa e che è stato messo in vendita dalla Juventus. Si attendono novità per quanto riguarda il futuro del calciatore, che non ha ancora accettato l’offerta del Monza e quella proveniente dall’Arabia Saudita.