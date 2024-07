Juventus, gelo Chiesa-Thiago Motta: è fuori

Juventus, è gelo tra Chiesa e Thiago Motta nel primo giorno di allenamento del giocatore italiano. Ecco la situazione

La Juventus ieri è tornata a lavoro alla Continassa. E oggi al gruppo si unirà anche Douglas Luiz che è atterrato a Torino. Detto questo, c’era anche tanta curiosità attorno a Federico Chiesa. Il giocatore ha svolto il primo allenamento agli ordini di Thiago Motta ma il faccia a faccia è stato gelido. E quindi l’addio si avvicina sempre di più.

A svelare il tutto ci ha pensato il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Loro due si sono salutati ma il punto di vista, soprattutto dell’ex tecnico del Bologna rimane uguale. Chiesa è fuori dal progetto bianconero e Ramadani è in missione inglese per cercare di capire quali sono le intenzioni di Chelsea e di Tottenham. In poche parole si cerca una via d’uscita e anche la Juventus spinge per questo visto il contratto in scadenza tra meno di un anno che mette Giuntoli nelle condizioni di non poter tirare troppo la corda.

Juventus, è addio con Chiesa

Il rischio sarebbe altissimo e perdere un giocatore come Chiesa senza incassare nulla sarebbe un vero e proprio peccato per il club bianconero. Dal proprio canto il numero 7 sembra essere tornato voglioso, non solo magari per cercare di giocarsi le proprie carte, ma anche – si legge – per rimanere un altro anno e a gennaio iniziare a guardarsi intorno verso altri lidi, con la possibilità di chiedere qualcosa in più sotto l’aspetto personale per via della possibilità di un innesto senza investire nulla per il cartellino.

Ore calde, insomma, dentro la Continassa. Con una situazione che al momento non ha avuto nessuna via d’uscita soprattutto per un motivo: il no di Chiesa alla Roma, che lo tentava. Ma il suo temporeggiamento ha indispettito gli uomini di mercato giallorossi che hanno deciso di prendere Soulé.