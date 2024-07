La Juve lo perde a zero, firma imminente con l’Ajax

La Juventus rischia di perdere a parametro zero un profilo molto interessante, che nelle ultime ore sembra sempre più vicino all’Ajax

Il mercato dei bianconeri ha vissuto una fiammata iniziale con gli acquisti di Thuram e Douglas Luiz, mentre ora sta attraversando una fase di riflessione, in attesa di piazzare altri colpi.

Profili giovani e gente più esperta, nel tentativo di creare il mix giusto. La Juventus di Giuntoli e Thiago Motta inizia a prendere forma, seppur manchino ancora molte pedine per definirsi completa. La sconfitta con il Norimberga non preoccupa più di tanto, visto che fa parte di un percorso di crescita in cui le amichevoli di luglio lasciano il tempo che trovano. A Torino sanno benissimo che la squadra andrà rinforzata ancora e il sogno Koopmeiners resta sempre lì sullo sfondo.

L’olandese non è però l’unico profilo attenzionato dall’ex ds del Napoli, che si sta guardando intorno anche per coprire altri ruoli. Uno di questi è senza dubbio il centrale difensivo, con Todibo del Nizza che sembra essere davvero ad un passo. Chiuso il discorso della retroguardia ci sarà da fare qualcosa anche sugli esterni, vista la partenza di Soulé e l’esclusione di Chiesa dai piani futuri. Uno dei nomi accostati alla Vecchia Signora nei giorni scorsi, però, adesso sembra sempre più lontano, destinazione Amsterdam.

Juventus beffata dall’Ajax: Sergi Roberto sempre più vicino all’Olanda

L’Ajax ha messo nel mirino Sergi Roberto, giocatore tutto fare del Barcellona che ha deciso di lasciare il suo storico club di appartenenza per provare una nuova avventura. L’esterno spagnolo, 32 anni, dopo un’intera carriera trascorsa tra le fila blaugrana, ora andrà via a parametro zero, decidendo di non rinnovare l’accordo scaduto un mese fa.

Arrivato in prima squadra dalla Masia nel lontano 2013, Sergi Roberto ha vinto la bellezza di 7 campionati spagnoli e 2 Champions League, più un’altra moltitudine di coppe nazionali e internazionali. Il numero di 357 presenze con il Barça testimonia l’importanza che l’esterno ha avuto nell’ultimo decennio nel club spagnolo e il motivo per cui ora in diversi lo vogliano ingaggiare. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano l’Ajax è la pretendente più seria e sembra essere in vantaggio anche sulla Juventus, che lo aveva corteggiato a lungo in passato. Il classe ’92 starebbe pensando di trasferirsi in Olanda, per concludere la sua enorme carriera in un altro club prestigiosissimo. La firma potrebbe essere ad un passo.