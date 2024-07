La Juve trema, Fagioli in un’altra squadra di Serie A: 20 milioni di euro

Trasferimento e rilancio in vista per Nicolò Fagioli che può lasciare la Juventus: smacco da parte della rivale

Poteva essere l’estate del riscatto per Nicolò Fagioli e in un certo senso lo è stata. Chiamata a sorpresa da parte di Luciano Spalletti nei confronti del centrocampista della Juventus che dopo essere rimasto fuori dal campo praticamente dal 7 ottobre fino al 20 maggio, mano pesante del Giudice Sportivo in seguito allo scandalo del calcioscommesse, è tornato titolare proprio grazie all’Italia.

La nuova stagione dovrà perciò essere quella della definitiva conferma per il classe 2001 passato alle giovanili della Juve nel 2015, fu acquistato dalla Cremonese per circa 650 mila euro, e ora corteggiato da mezza Serie A. Fagioli sarà un punto fermo della Nazionale anche durante le prossime uscite ma rimanere un titolare in pianta stabile avrà bisogno di giocare.

Messa alle spalle la stagione 2023/24, sfortunatamente da archiviare proprio per le vicende extra campo, Fagioli non può far altro che pensare al futuro: offerta a dir poco ghiotta nei confronti della Vecchia Signora che potrebbe continuare a rivoluzionale il centrocampo. Il club ha già fatto il prezzo.

Calciomercato Serie A, vogliono Fagioli: la Juventus ha deciso

La richiesta della Juventus è di almeno 20 milioni di euro, la società bianconera non ha la volontà di cedere Fagioli di propria iniziativa ma difronte ad un’offerta del genere la Vecchia Signora potrebbe tentennare. Soprattutto perché gli obiettivi di Thiago Motta in mezzo al campo sembrano essere ben altri. Per questo il ventitreenne può essere più di un’idea per il Napoli che sta perdendo uno dei suoi calciatori nel reparto nevralgico.

È solo questione di ore e i partenopei cederanno a titolo definitivo Jens Cajuste, centrocampista svedese classe 1999 che non ha affatto brillato alla sua prima esperienza al Napoli. Per questo il club di Antonio Conte starebbe pensando di cederlo con la speranza di rientrare dell’investimento fatto giusto qualche mese fa: il ventiquattrenne fu comprato dai campioni d’Italia in cambio di 12 milioni di euro.

La speranza è quella di rientrare, almeno in parte, della somma spesa. La richiesta del Napoli si aggira perciò intorno ai 10 milioni di euro, soldi che potrebbero arrivare da Fiorentina o Genoa. In caso l’affare dovesse andare in porto, gli azzurri di Conte potrebbe dirottare le loro attenzioni sul gioiellino azzurro. La Juve, dal proprio canto, è pronta a fare all in su Teun Koopmainers in quel ruolo.