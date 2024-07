“Motta via”, prima scossa in casa Juve: la reazione non tarda ad arrivare

Il futuro di Thiago Motta può essere davvero lontano dalla Juventus? Lo scenario non è da escludere, anche se siamo solo agli inizi.

L’arrivo di un nuovo allenatore dà sempre il via a una nuova era in una squadra, spesso con tante aspettative, specialmente se si è reduci da una fase poco felice e si ha voglia di riscatto. Questa sensazione appare evidente anche in casa Juventus, dove si è scelto di chiudere il rapporto con Massimiliano Allegri, apparso ormai logoro, specialmente dopo il gesto di nervosismo che ha avuto durante la finale di Coppa Italia nonostante la conquista del trofeo.

Il neo tecnico bianconero sembra essere uno davvero sicuro di sé, non a caso ha fatto presente alla società quali siano gli elementi della rosa che non ritiene adatti ai suoi piani, anche se non sarà semplice per il club riuscire a piazzars in sede di mercato. Dare giudizi ora appare alquanto prematuro, ma già da ora l’ambiente non sembra essere dei migliori.

Thiago Motta-Juventus: i tifosi hanno subito preso posizione

Un allenatore è chiamato certamente a rispondere degli obiettivi prefissati per la società, per farlo ha bisogno di avere una rosa all’altezza e adatta alle sue esigenze di gioco, ma non può che essere altettanto necessario contare sulla fiducia da parte dei dirigenti e di tutto l’ambiente. Non tutti sembrano avere però questo stato d’animo nei confronti di Thiago Motta, da poco approdato alla Juventus, con l’obiettivo di dare il massimo in campionato e in Champions League, manifestazione a cui i bianconeri non avevano partecipato nella scorsa stagione.

L’esperienza del tecnico non è iniziata però nel migliore dei modi, come è apparso evidente in occasione della sconfitta in amichevole rimediata contro il Norimberga, arrivata con ben tre gol al passivo. Diversi elementi non erano ancora a disposizione dell’italo-brasiliano, complici gli impegni con le rispettive Nazionali, ma questo è bastato per spingere alcuni sostenitori a pensare che puntare su di lui non sia stata la scelta giusta.

Nell’arco di poche ore, infatti, su X ha iniziato a spopolare un hastag davvero inequivocabile, ovvero #MottaOut. Il ko, seppur pesante e arrivato contro una formazione inferiore ai bianconeri, ha quindi dato spago a chi non apprezza particolarmente l’ex Mister del Bologna, pur essendo uno degli artefici della straordinaria annata dei rossoblù. Addirittura c’è chi non lo apprezza perchè lo ritiene interista a causa dei suoi trascorsi all’Inter da calciatore, per questo non ha gradito che la Juve abbia deciso di puntare su di lui.

In realtà, il pensiero di chi si trova ai piani alti è totalmente opposto, non a caso si sta facendo il possibile per accontentarlo in sede di mercato, convinti che lui possa essere l’uomo giusto per riportare la squadra nel posto che merita. Il rapporto con Cristiano Giuntoli è ottimo, i due sono in contatto costante, già i prossimi giorni potrebbero quindi vedere un’accelerata importante per portare all’ombra della Mole diversi nomi importanti, come quelli di Todibo, Adeyemi e Koopmeiners, anche se difficilmente l’Atalanta sarà disposta a privarsi di quest’ultimo. Insomma, la strada sembra tracciata, ora è necessario trasformare in realtà le promesse.