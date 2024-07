Nicolussi Caviglia e soldi per il nuovo attaccante, sprint Juventus

La Juventus intenzionata a regalare a Thiago Motta ulteriori rinforzi. Nel mirino c’è un attaccante italiano: via Nicolussi Caviglia.

Dopo aver ceduto Matias Soulé alla Roma in cambio di 25,4 milioni più 4 di bonus ed invitato Federico Chiesa a trovarsi una sistemazione alternativa, la Juventus ora intensificherà il casting volto ad individuare gli adeguati sostituti da regalare a Thiago Motta. Numerosi i profili vagliati: nel mirino, a sorpresa, è tornato un attaccante italiano in cerca di riscatto che potrebbe sbarcare a Torino attraverso un’operazione comprendente pure Hans Nicolussi Caviglia.

Parliamo di Domenico Berardi, reduce da una stagione negativa caratterizzata da diversi problemi fisici. La sua ultima apparizione in campo risale al 3 marzo, nella gara contro il Verona. Da quel momento in poi il 29enne è uscito di scena a causa di un infortunio al tendine d’achille che ha reso necessario l’intervento chirurgico. Le condizioni del classe 1994, in queste settimane, sono migliorate con i neroverdi (nel frattempo scesi in Serie B) pronti a venderlo al miglior offerente.

Gli emiliani, in particolare, dalla cessione del capitano (autore di 9 reti nelle 17 gare disputate) contano di incamerare almeno 20 milioni. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, secondo alcune informazioni in nostro possesso, punta invece a chiudere l’affare mettendo sul piatto il cartellino di Nicolussi Caviglia più un conguaglio in favore del Sassuolo facendo leva sulla volontà di Berardi di proseguire a giocare in Serie A.

Juventus, torna di moda un attaccante italiano: pronto il sacrificio di Nicolussi Caviglia

Non è la prima volta che l’ala destra finisce nei radar della Vecchia Signora che più volte, in passato, aveva cercato di prenderlo. Berardi, dal canto suo, aveva sempre declinato le avance bianconere spiegando di voler restare in Emilia. Ora, invece, il matrimonio può davvero andare in scena. Per Giuntoli rappresenta un’opzione concreta, anche alla luce delle difficoltà incontrate nelle trattative riguardanti Francisco Conceicao, Wenderson Galeno e Jadon Sancho.

Il Porto, di recente, ha chiesto al figlio di Sergio di restare almeno un altro anno mentre per l’esterno brasiliano continua a chiedere almeno 40 milioni. L’inglese, rientrato al Manchester United dopo la buona seconda parte di stagione vissuta al Borussia Dortmund, è stato invece reintegrato nella rosa dei Red Devils ed in questi giorni si sta allenando insieme ai compagni sotto lo sguardo attento di Erik ten Hag. Sempre vivo, infine, l’interesse nei confronti di Karim Adeyemi, valutato dal Dortmund tra i 45 e i 50 milioni. Complicazioni che rendono davvero possibile lo sbarco di Berardi alla Juve.