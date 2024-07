Proposta rifiutata, salta l’affare dell’estate: incubo Juventus

Calciomercato Juventus, salta l’affare dell’estate e il ritorno di fiamma potrebbe coinvolgere i bianconeri. La situazione

Per la Juventus la pista si è un poco raffreddata, ma vedendo le difficoltà per trovare un altro obiettivo – anche se oggi vi abbiamo parlato di un Galeno che potrebbe avere in pochi giorni il via libera – Giuntoli sicuramente non l’ha del tutto mollata.

Certo, l’incastro potrebbe essere diverso, soprattutto per le notizie che stanno arrivando proprio in questo momento dalla Spagna. L’affare dell’estate, infatti, secondo le informazioni che sono state riportate su X dal giornalista iberico Daniel Sobis potrebbe saltare. Con conseguente ritorno di fiamma verso quello che è stato – che è – uno degli obiettivi bianconeri per la prossima stagione.

Il Barcellona non chiude per Nico Williams, ritorno per Sancho

La notizia è questa: Nico Williams, esterno offensivo dell’Athletic Bilbao, uno dei migliori all’Europeo vinto dalla Spagna, sembrava dovesse passare al Barcellona nello spazio di poco tempo. Ma a quanto pare non sarà così. Williams, almeno per il prossimo anno, è destinato a rimanere al Bilbao. E i catalani di Flick potrebbero così tornare in maniera prepotente su Sancho del Manchester United.

Sì, l’inglese – che ha passato sei mesi in prestito al Borussia Dortmund – è stato accostato anche al Barcellona nel corso di questa sessione di mercato, e quindi vedendo l’impossibilità di arrivare all’obiettivo numero uno, i blaugrana potrebbero tornare sul secondo nome nella lista. E in questo caso, vedendo anche l’allontanamento – almeno all’apparenza – della Juventus, le possibilità di pensare a Sancho nella fase finale di questa sessione di mercato sarebbero minime. Anzi nulle. Vedremo gli sviluppi, ma la situazione al momento è questa.