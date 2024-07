Vuoto incolmabile nel calcio italiano, addio improvviso a 36 anni

Il calciatore ha deciso di mollare all’improvviso a 36 anni: è arrivato l’annuncio ufficiale nelle scorse ore

Il percorso nel mondo del calcio è costellato spesso da svolte improvvise e da momenti che scrivono la storia personale degli atleti, e poi della collettività. Insomma, lo sport è spesso la cassa di risonanza di emozioni più grandi, un percorso concentrato di momenti luminosi e bui, senza possibilità di sottrarsi a entrambi.

Nelle ultime ore, a 36 anni, un difensore che a suo modo ha avuto un peso nei principali campionati italiani, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e non scenderà più in campo, almeno non da professionista. Stiamo parlando di Matteo Ciofani, fratello di Daniel – bomber ben più conosciuto -, che si è tolto diverse soddisfazioni in carriera.

Nato ad Avezzano nel 1988, ha vissuto un lungo girovagare in diversi club italiani, a partire dal Pescara e facendo una gavetta piuttosto importante, che l’ha portato anche a Bitonto, Renato Curi e Ascoli. Nel 2012 ha addirittura vissuto un periodo da svincolato, per poi ripartire dalla Ternana e dare un nuovo senso alla sua carriera. Nel 2013 è arrivata la svolta con il trasferimento al Frosinone, dove è rimasto per ben cinque anni, prima di tornare al Pescara. Nelle ultime due stagioni ha giocato con la Triestina, prima di decidere di appendere gli scarpini al chiodo.

Matteo Ciofani si ritira dal calcio giocato a 36 anni: l’annuncio sui social

Dopo promozioni, l’arrivo in Serie A, tante delusioni e successi per i suoi livelli, Ciofani ha deciso di dire basta e ora dovrà dare un nuovo senso alla sua carriera. L’annuncio ufficiale del suo ritiro è arrivato sui suoi profili social.

“La mia carriera è andata ben aldilà delle più rosee aspettative e da oggi la guardo con orgoglio, un pizzico di nostalgia, ma soprattutto con grande gratitudine“, ha scritto l’ormai ex terzino destro. Poi si è preoccupato di ringraziare Dio, le sue squadre, i suoi familiari e anche suo fratello, con cui ha scandito molti passi della sua carriera: “A te Daniel Ciofani, ce lo siamo detti in tutte le lingue di quanto siamo legati e grazie per avermi sempre protetto da fratello maggiore. E poi ho dovuto seguire la tua passione e le tue orme per forza e alla fine è andata bene pure a me!”.

E ha concluso: “Sono state emozioni indelebili che saranno per sempre scolpite nel mio cuore… Sento di aver dato tutto me stesso e oggi, da uomo, mi guardo indietro fiero di quanto fatto”, ha concluso.