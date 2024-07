Bomba Douglas Luiz, arriva l’annuncio subito dopo le visite mediche

Douglas Luiz ha svolto le visite mediche alla Continassa accolto dal grande affetto dei tifosi: subito dopo l’annuncio che scatena tutti.

La giornata di martedì 30 luglio è stata senza dubbio molto importante per la nuova Juventus guidata da Thiago Motta. I tifosi hanno visto infatti arrivare alla Continassa alcuni volti noti su cui il nuovo tecnico punta molto, come Kenan Yildiz, Danilo e Bremer, ma anche l’acquisto più importante di questo calciomercato estivo bianconero.

Stiamo ovviamente parlando di Douglas Luiz, prelevato nelle scorse settimane dall’Aston Villa in un’operazione che ha visto Iling Jr e Barrenechea prendere la strada del Villa Park. In più i bianconeri hanno versato 28 milioni come conguaglio economico al club di Birmingham.

L’arrivo di Douglas Luiz è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi bianconeri, che anche ieri hanno voluto esprimere al centrocampista brasiliano tutto il proprio calore. Thiago Motta ha chiesto espressamente il 26enne per rinforzare il centrocampo, convincendo Giuntoli a fare un investimento importante.

L’idea dell’ex allenatore del Bologna è quella di un centrocampo a due con Douglas Luiz assieme a Khephren Thuram (altro colpo di Giuntoli), ma l’abbondanza di soluzioni può portare a variare spesso il modulo in base alle necessità.

Bomba Douglas Luiz! E’ lui il grande colpo di mercato

Di certo l’arrivo dell’ex centrocampista dell’Aston Villa è ritenuto da tutti come un acquisto di enorme spessore da parte della Juventus. La pensa così anche Domenico Di Carlo, che nell’ultima stagione ha condotto la SPAL alla permanenza in Serie C.

Intervistato da Tuttomercatoweb, il tecnico di Cassino ha parlato proprio di Douglas Luiz spiegando come al momento sia davvero l’acquisto più rilevante del calciomercato. “Si tratta di un giocatore forte“, afferma Di Carlo a TMW quando gli viene chiesto di indicare il vero colpo di mercato fino a oggi.

Di Carlo poi elogia anche la Roma per l’affare Soulé e l’Inter per aver preso Taremi a zero, ma è chiaro che la preferenza del 60enne è per il verdeoro. Douglas Luiz è quindi pronto a dimostrare di essere davvero all’altezza di tutte queste aspettative.

L’ultima stagione è stata certamente la migliore in carriera per il centrocampista brasiliano: 53 presenze e 10 gol con i Villans tra Premier e coppe. In totale Douglas Luiz ha collezionato con l’Aston Villa 204 presenze in cinque stagioni, mettendo a segno 22 reti. In precedenza ha indossato anche le maglie di Girona e Vasco da Gama.