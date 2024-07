Chiesa è fuori: l’intesa con la Juve riscrive il finale

Chiesa è fuori, sia il club bianconero che il giocatore hanno preso una decisione: ecco i possibili sviluppi.

Luglio è ormai agli sgoccioli e la speranza è che agosto continui a portare buone notizie per i tifosi bianconeri. Manca un mese alla fine di un calciomercato che finora ha visto la Juventus tra le squadre in assoluto più attive, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che per quelle in uscita. Ne uscirà fuori una Signora quasi completamente stravolta, com’era prevedibile dopo la fine della gestione Allegri.

Nel frattempo Thiago Motta continua a lavorare insieme ai suoi ragazzi: il gruppo, adesso, è quasi al completo. Contro il Brest nell’amichevole di Pescara, in programma sabato prossimo allo stadio “Adriatico”, il tecnico italobrasiliano vuole vedere qualche progresso dal punto di vista del gioco, anche per dimenticare in fretta la pesante sconfitta patita in Germania nella prima uscita stagionale con il Norimberga. Nella formazione che sfiderà la rivelazione dell’ultima Ligue 1 sicuramente non sarà presente Federico Chiesa, tornato da pochi giorni ad allenarsi ma ormai con le valigie in mano. L’ex attaccante della Fiorentina è in rotta da tempo con la società per la questione del rinnovo del contratto ed entro la fine di questa sessione lascerà Torino.

Chiesa è fuori, Balzarini: “Ormai è fuori dal progetto”

Ma quale sarà la prossima squadra del figlio d’arte? La Roma, dopo l’acquisto di Soulé, ha mollato definitivamente la presa e non è più in corsa neppure il Napoli di Antonio Conte.

🚨❗️#Chiesa non fa più parte del progetto #Juve, le parti al lavorano per trovare un’intesa.

[Gianni Balzarini] — Matthijs_Pog (@MatthijsPog) July 31, 2024

Il sogno di Chiesa, a questo punto, è approdare in Premier League, un campionato in cui ha sempre voluto giocare e mettersi alla prova. Di certo non resterà alla Juventus: l’ha detto chiaramente anche il giornalista Gianni Balzarini in un video su You Tube: “Chiesa non fa più parte del progetto Juve – queste le sue parole – Le parti lavorano per trovare finalmente un’intesa”.