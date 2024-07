Comunicato ufficiale, la Juve piazza il colpo in attacco: firma fino al 2029

La Juventus ha messo a segno un colpo in attacco: è ufficiale la firma con la ‘Vecchia Signora’ fino al 2029

“Quando è finito il campionato ho parlato con il direttore Giuntoli e non ho pensato più a nessun’altra squadra. Ho dato la mia parola e l’ho mantenuta. Vorrei lasciare qualcosa come hanno fatto altri portieri importanti. L’obiettivo è dare sempre il massimo e togliermi delle soddisfazioni“, così si è presentato Michele Di Gregorio, estremo difensore che la Juventus ha prelevato dal Monza.

Sulla stessa lunghezza d’onda dell’ex portiere brianzolo la ‘Vecchia Signora’ che, dopo aver già perfezionato 4 acquisti, ha messo nel mirino Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. Il club bianconero sta preparando un’offerta da 35 milioni di euro, più altri 10 di bonus, per strappare il classe 2002, al quale offre un contratto da 4 milioni di euro annui più 1 di bonus, al club giallonero che però chiede 50 milioni di euro per lasciarlo partire.

Dunque, la partita per l’ex attaccante del Salisburgo è aperta, nel frattempo la Juventus ha messo a segno un colpo in attacco: è ufficiale la firma con il club bianconero fino al 2029.

Juventus, ufficiale l’acquisto del trequartista Juan Ignacio Quattrocchi

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha reso noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del trequartista argentino Juan Ignacio Quattrocchi che inizialmente dovrebbe essere aggragato alla seconda squadra bianconera, la Juventus Next Gen: “Arriva dall’Argentina, dall’Estudiantes nello specifico. Stiamo parlando di Juan Ignacio Quattrocchi, classe 2004, che da oggi è un nuovo giocatore della Juventus Next Gen con la quale ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029″.

Mancino, sono diversi i ruoli che Juan Quattrocchi, alla prima esperienza in Europa, può ricoprire: trequartista, seconda punta ed esterno d’attacco, preferibilmente sull’out di destra, per un interessante prospetto in ottica Juventus del futuro.

E sempre in tema di futuro resta fortemente in bilico quello di Federico Chiesa alla Continassa. Ancora nulla di fatto per il prolungamento del suo contratto che è in scadenza il 30 giugno 2025. A questo punto la sensazione è che l’avventura dell’ex viola in maglia bianconera sia giunta al capolinea.

Nel frattempo, come riportato da “Tuttosport”, il classe ’97 ha rifiutato la sontuosa offerta (15-20 milioni di euro a stagione, secondo rumor, più un ruolo da protagonista indiscusso) dell’Al Ahli. Due di picche anche al Besiktas, dove è appena approdato l’ex bomber della Lazio, Ciro Immobile, in quanto l’ex viola vuole esibirsi sul prestigioso palcoscenico della Champions League. Insomma, Federico Chiesa non vuole sentire ragioni e, quindi, punta i piedi: è disposto a fare le valigie solo per un top team.