Dal Barcellona alla Juve, che colpo: trasferimento gratis

Il calciomercato entra sempre più nel vivo e sono ore molto calde per il colpo che può arrivare a parametro zero nella Juve di Thiago Motta.

Fino ad ora in Serie A la protagonista del calciomercato è stata, molto probabilmente per tutti, la Juventus. Il club bianconero nel mese di giugno è riuscito infatti a chiudere già due colpi in entrata molto importanti come quelli relativi a Douglas Luiz che alzerà il tasso tecnico della mediana e poi anche Michele Di Gregorio, portiere prelevato dal Monza che raccoglierà l’eredità di Szczesny.

Ma non sembra finita qui perché Giuntoli dopo aver chiuso per Khephren Thuram ha intenzione di tentare l’affondo pure per Teun Koopmeiners per completare un centrocampo di prim’ordine. In tutto ciò però c’è un’altra idea che sta balenando in testa al direttore bianconero ed è quella che porta ad un grosso nome rimasto attualmente svincolato e sul quale nei giorni scorsi aveva fatto un tentativo anche la Roma allenata da Daniele De Rossi.

Sergi Roberto svincolato: la Juve tenta l’affondo per il laterale ex Barcellona

Nel Barcellona ci sono state tante vere e proprie leggende che hanno contribuito a portare il club catalano nell’olimpo del calcio vincendo decine di trofei nella sua storia. Tra le bandiere della storia recente blaugrana però viene spesso sottovalutato il nome di Sergi Roberto. Si tratta di un calciatore che veste la maglia del Barcellona dal 2006, ovvero quando aveva 14 anni.

Adesso però il difensore e centrocampista spagnolo si ritrova svincolato dallo scorso 1 luglio e su di lui sono arrivati diversi interessamenti in queste ore. Sergi Roberto non ha ancora chiuso del tutto la porta al Barcellona che se (in mezzo ai numerosi guai economici del club) dovesse riuscire a trovare lo spazio salariale nei prossimi giorni per offrirgli un rinnovo, potrebbe anche sedersi a trattare.

In tutto ciò però la Juventus sta osservando molto interessata al suo profilo. L’arrivo dello spagnolo classe 1992 garantirebbe certamente grande esperienze sulla fascia destra per i bianconeri e il suo tecnico Thiago Motta. Si parla d’altronde di un calciatore che nel corso degli anni ha raccolto ben 463 presenze con la maglia del Barcellona in tutte le competizioni e categorie (sommando anche infatti le gare giocate in Seconda Divisione con la squadra B).