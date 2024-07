Dalla Capitale alla Juventus: Giuntoli ha messo nel mirino l’attaccante del futuro. Avviati i contatti per il tedesco

La Juventus guarda al futuro. Lo abbiamo visto anche in questi mesi, con innesti di giovani di valore che potrebbero inizialmente andare nella Next Gen per poi chissà, in un futuro, portare delle plusvalenze importanti. Cosa che in questa sessione di mercato è già successa, prima con Soulé e poi con Huijsen. Uno alla Roma, l’altro al Bournemouth.

Sono solamente gli ultimi esempi di quello che è successo, e Giuntoli a quanto pare non sembra volersi fermare e secondo le informazioni che sono state riportate dalla Bild avrebbe messo nel mirino l’attaccante del futuro. Secondo il quotidiano tedesco, uno dei più importanti da quelle parti, la Juventus avrebbe già avviato i contatti per portare a Torino un classe 2006.

Calciomercato Juventus, occhi su Asanji

Il profilo è quello di Levis Prince Asanji, attaccante classe 2006 di proprietà dell’Union Berlino. Una trattativa tra i due club è in corso. Attaccante fortissimo fisicamente, è alto 194 centimetri, ha giocato con le giovanili dell’Union fino allo scorso anno segnando 11 gol e servendo altrettanti assist in 26 presenze. In 6 apparizioni ha anche fatto centro una volta nella Youth League, la Champions dei giovani. Insomma, fisico e numeri, che hanno attirato l’interesse della Juventus per la prossima stagione che ormai è alle porte.

Non è ovviamente una priorità, ma Giuntoli sa benissimo, insieme alla società, che per costruire una Juve che possa dare nel tempo delle soddisfazioni deve per forza di cose guardare al futuro anche con questi innesti. Vedremo se l’assalto in questo caso riuscirà ad andare a segno. La sensazione è che si possa fare davvero.