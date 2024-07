Giuntoli colto di sorpresa, dalla Juve al Barcellona per circa 30 milioni

Giuntoli e la Juventus devono rimodulare alcune idee di mercato visto che in queste ore si è formalizzata una brutta perdita causa Barcellona

Siam ormai giunti al mese di agosto e la Juventus, come tutte le altre squadre dei principali campionati europei, avrà quindi ancora un mese circa per rinforzarsi e mettere a segno gli ultimi colpi di mercato importanti. L’obiettivo del club bianconero è quello di tornare a competere ai massimi livelli e tenere vive le sue chances di vittoria sia in campionato che nelle coppe a cui parteciperà quest’anno.

Il direttore bianconero Cristiano Giuntoli ha già messo a disposizione del nuovo allenatore Thiago Motta alcuni colpi interessanti come Di Gregorio, Thuram, Cabal e Douglas Luiz. Adesso però c’è il bisogno di intervenire ancora in attacco e in difesa per rinforzare al massimo l’organico della Vecchia Signora. Tuttavia, in sede di mercato la Juventus ha perso un’importante pedina in queste ultime ore e a mettere il bastone tra le ruote ci ha pensato il Barcellona.

Il Barcellona pensa all’acquisto da 30 milioni di euro: la Juventus rimane a mani vuote

Uno dei molti obiettivi di prestigio che la Juventus ha aggiunto alla sua lista trasferimenti nel corso di questa sessione di mercato estiva è anche Joao Cancelo. Per cercare di rinforzarsi al massimo sulle corsie laterali difensiva (e non solo) Giuntoli era intenzionato a riportare in bianconero il calciatore portoghese che resta ad oggi in uscita dal Manchester City, a causa forse anche di alcuni dissapori con il tecnico Pep Guardiola.

Cancelo nell’ultimo anno e mezzo ha già infatti giocato in altre due squadre differenti dai Citizens, da gennaio a giugno 2023 ha vestito per sei mesi la divisa del Bayern Monaco mentre dall’estate scorsa fino al termine dell’ultima stagione si è trasferito in Spagna per giocare al Barcellona. Tuttavia, al termine di questi due prestiti nessuno dei due club ha riscattato il cartellino del terzino ex Inter e Juve.

L’idea dei bianconeri in questa estate era quindi quella di tentare un affondo per Cancelo e riportarlo in Serie A. Secondo il Mundo Deportivo, però, il Barcellona è tornato alla carica e vuole confermare il portoghese in squadra. Per convincere il City a liberarlo serve un’offerta da circa 30 milioni di euro e anche lo stesso terzino classe 1994 vuole tornare in Catalogna. Ora si attende di capire se l’offerta dei blaugrana sarà soddisfacente obbligando la Juve a cercare altri profili.