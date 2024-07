Juventus in chiaro in diretta tv: ufficiale, tifosi in delirio

I tifosi della Juventus possono esultare per la splendida notizia e avranno la possibilità di vederla in chiaro in diretta tv

Thiago Motta e i suoi stanno ultimando la preparazione in attesa del via del campionato, nel week end del 18-19 agosto. La prima sfida sarà contro il Como di Fabregas all’Allianz Stadium.

La Juventus sta pian piano prendendo corpo sul mercato e dopo gli arrivi pesantissimi a centrocampo di Thuram e Douglas Luiz e in porta di Di Gregorio, si attendono le altre mosse di Giuntoli. Il ds bianconero si è concentrato in questa fase soprattutto sulle cessioni, piazzando Soulé alla Roma per 30 milioni (bonus inclusi) e Huijsen al Bournemouth per 15 milioni più bonus. Questi soldi saranno necessari per dare l’assalto a Koopmeiners, con l’Atalanta che continua a chiedere almeno 70 milioni.

Thiago Motta ha bisogno ancora di diverse pedine, sia in attacco che in difesa, visto che il suo 4-2-3-1 richiede alcune caratteristiche peculiari. La velocità e la bravura nell’uno contro uno delle ali è imprescindibile e per questo si sta facendo di tutto per arrivare a nomi del calibro di Adeyemi del Borussia Dortmund. Dietro il preferito resta Todibo del Nizza, sempre più vicino alla firma (prestito con obbligo di riscatto). Poi bisognerà capire chi potrà ricoprire il ruolo di vice Vlahovic, con Milik in partenza verso altri lidi.

Juventus in chiaro: l’amichevole contro il Brest sarà trasmessa in diretta da TV8

Dopo la batosta rimediata in Germania contro il Norimberga (3-0), dopo aver completato il ritiro di Herzogenaurach, all’interno del quartier generale dell’Adidas, ora la Juve avrà un altro test per saggiare le proprie condizioni. I ragazzi di Thiago Motta saranno impegnati sabato 3 agosto allo Stadio Adriatico di Pescara contro i francesi del Brest.

La squadra allenata da Eric Roy disputerà per la prima volta nella sua storia i preliminari di Champions League, dopo il clamoroso terzo posto della passata stagione in Ligue 1. Un risultato clamoroso specie se si considera che fino a 25 anni fa erano ancora tra i dilettanti e nel corso dell’intera storia social del club non c’è mai stata una partecipazione ad una coppa europea.

La buona notizia per i tifosi bianconeri è che la gara sarà trasmessa in diretta su TV8, con fischio d’inizio alle ore 21 di sabato 3 agosto. Un bel modo per permettere ai fan della Vecchia Signora di iniziare a capire di che pasta è fatta questa nuova squadra.