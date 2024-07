Juventus, incasso al ribasso: arrivano 25 milioni di euro

Juventus, incasso al ribasso per la società nei prossimi anni. Arrivano 25 milioni di euro. Ecco come

Lo hanno notato tutti anche perché è stata la prima volta nella storia: la nuova maglia della Juventus è senza Main Sponsor. La società, comunque, ha trovato un accordo con qualcuno che fino al momento è segreto, e la partnership, si legge su TuttoSport, è pronta ad essere annunciata.

Una quota comunque al ribasso rispetto all’ultimo accordo che era stato trovato con Jeep: questi garantivano alla Juventus 45 milioni di euro all’anno. La somma era stata resa nota dopo il prolungamento annuale della scorsa estate. Questa volta, invece, si dovrebbe chiudere per 20-25 milioni di euro. Quindi molto di meno. Ma l’accordo dovrebbe essere ovviamente pluriennale.

Juventus, quale sarà il nuovo sponsor?

“La stretta di mano coinvolgerà un’azienda affermata a livello planetario, proprio per provare a vincere in tempi brevi la sfida della ricostruzione della massima credibilità della “J” nel mondo. Il contratto avrà infatti una durata biennale” spiega il quotidiano torinese, che però non rivela quale sarà affettivamente il marchio che comparirà, probabilmente già dalla prima giornata di campionato, sulle maglie di Vlahovic e compagni.

Anche ieri, ad esempio, è stata svelata la seconda maglia della Juventus e anche sulla stessa non c’era nessuno sponsor. Una cosa, come detto, che non era mai successa prima dalle parti di Torino, ma per riuscire ad avere il meglio ogni tanto bisogna anche saper aspettare e cogliere l’occasione giusta. Adesso, comunque, c’è anche una certa curiosità